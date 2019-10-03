Рекордсменка світу Інеса Кравець: Питання часу, коли дівчина з Венесуели поб’є мій рекорд

Встановлений Інесою Кравець під час чемпіонату світу-1995 у Гетеборзі світовий рекорд тримається уже 24 роки IAAF

Перед стартом жіночого потрійного стрибка на чемпіонаті світу з легкої атлетики видатна чемпіонка оцінила шанси грандів сучасності, найперше – Ольги Саладухи

Завершення змагального тижня на чемпіонаті світу з легкої атлетики в катарській Досі мине під знаком змагань багатоборців. Уже в час, коли настане день наступний, десятиборці-чоловіки і семиборки-жінки визначать чемпіонів планети-2019.

Зауважимо, що за підсумками першого змагального дня у десятиборстві після половини видів лідирує канадієць Даміан Вернер – 4513 очок. У змаганнях семиборок позаду чотири види. Попереду наразі британка Катаріна Джонсон-Томпсон – 4138 пунктів.

Українців у багатоборстві ні серед чоловіків, ні серед жінок немає. Тож у четвер наші представниці будуть тільки у кваліфікації змагань з потрійного стрибка. Поряд із донеччанкою Анною Красуцькою змагатиметься її землячка, чемпіонка світу-2011, а нині народна депутатка Ольга Саладуха.

Своїми очікуваннями від виступу Ольги поділилася рекордсменка світу в потрійному стрибку, чемпіонка світу-1995 і олімпійська чемпіонка Атланти-1996 Інеса Кравець.

- Будемо вболівати за Олю, - каже Інеса Миколаївна. – Цікаво, звісно, наскільки якісно їй вдавалося підтримувати форму після того, як вона стала народною депутаткою і поєднувала тренування з роботою в парламенті. Думаю, сьогодні відповідь на це питання ми отримаємо.

У Досі Ольга Саладуха виступатиме в новій ролі - спортсменки і чинної депутатки

Знаю Олю багато років як дівчину відповідальну, яка дуже добросовісно тренується. Вона заслужила на те, щоб реалізуватися знову. Однак ускладнюють цей процес постійні проблеми зі здоров’ям. Знаю, що останнім часом Саладуху дуже сильно боліла спина. Подивимося, як вона з цими проблемами впорається. Відповіді на те, наскільки болить і наскільки важко виступати з цими проблемами, не може дати ніхто, крім самої спортсменки. Мені відомо, що травма дуже важка. Тому позитивний сам факт, що Ольга виступає.

Переконана в одному: Саладуха залишається в спорті і продовжує змагатися виключно через велику любов до легкої атлетики і стрибків. Іншого пояснення такої відданості людини, у якої впродовж кар’єри було стільки травм, у мене немає. Просто дотягти до наступного року, щоб виступити на Олімпіаді – то не про неї. Саладуха там уже була і для неї це не стимул. Думаю, Оля відчуває, що ще здатна стрибати на найвищому рівні.

А фавориткою цьогорічного чемпіонату світу в потрійному стрибку вважаю Юлімар Рохас із Венесуели. Їй належить найкращий результат сезону в світі – 15,41 метра. Це – всього на дев’ять сантиметрів гірше від мого світового рекорду. Думаю, в Досі Юлімар повинна виграти і показати дуже серйозний результат. Фантастична дівчина, з прекрасними даними, зі зростом 1,90 м, у неї зараз прекрасні кондиції, чудова швидкість, легкість. Я нею захоплююся. При цьому розумію, що Рохас може побити мій рекорд. Точніше, не може, а повинна його побити. Думаю, це питання часу і як у Юлімар складуться її стрибки.

Розклад сьомого змагального дня, 3 жовтня

Трансляція доступна за цим посиланням

16:35 (110 м з/б), 17:30 (метання диска), 19:05 (стрибки з жердиною), 22:05 (метання списа), 00:25 (1500 м) – десятиборство, фінал; чоловіки

16:40 – потрійний стрибок, кваліфікація; жінки (Ольга Саладуха, Анна Красуцька)

18:15 (стрибки у довжину), 20:10 (метання списа), 00:05 (800 м) – семиборство, фінал; жінки

19:20 (група А), 20:40 (група В) – штовхання ядра, кваліфікація; чоловіки

22:00 – біг 1500 м, кваліфікація; чоловіки

22:35 – штовхання ядра, фінал; жінки

23:00 – біг 1500 м, півфінал; жінки

23:50 – біг 400 м, фінал; жінки

Іван Вербицький, «Главком»



