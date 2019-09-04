Знаменита легкоатлетка очолила підкомітет Верховної Ради



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Ольга Саладуха XSport

Чемпіонка світу та Європи, олімпійська призерка Ольга Саладуха отримала посаду в Верховній Раді

36-річна українська легкоатлетка Ольга Саладуха очолила підкомітет Верховної Ради з питань спорту найвищих досягнень та спортивної діяльності.

У сферу компетенції новоствореного підкомітету входять олімпійський та неолімпійський спорт, спорт осіб з обмеженою дієздатністю.

Саладуху обрано народним депутатом на останніх позачергових парламентських виборах за списком партії «Слуга народу», у якому вона була під 57-м номером.

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Ольга Саладуха спеціалізується в потрійному стрибку та стрибках у довжину. Вона триразова чемпіонка Європи, чемпіонка та бронзова призерка світу, бронзова призерка Олімпіади-2012 в Лондоні.