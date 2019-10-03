  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Депутат Саладуха вийшла у фінал чемпіонату світу

    • Розсилка
    Ольга Саладуха впоралася з кваліфікаційним нормативом - Депутат Саладуха вийшла у фінал чемпіонату світу
    Ольга Саладуха впоралася з кваліфікаційним нормативом
    ФЛАУ

    Державотворення спортивним успіхам не заважає

    Народний депутат від «Слуги народу» Ольга Саладуха вийшла у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики у потрійному стрибку.

    Після двох невдалих спроб у заключній третій чемпіонка світу-2011 виконала кваліфікаційний норматив – 14,32 метри і вийшла у фінальну 12-ку, яка поведе боротьбу за нагороди, напряму.

    Крім Ольги, норматив здолали Шанієка Рікеттс з Ямайки (14,42), Катерірн Ібарґен з Колумбії (14,32), Юлімар Рохас із Венесуели (14,31) і Кетура Орджі зі США (14,30).

    Ще одна українка Анна Красуцька у своїй найкращій спробі стрибнула на 13,16 метра, посіла 25-те місце з 28-ми учасниць і в фінал, звісно, не потрапила.

    Фінал змагань з потрійного стрибка серед жінок відбудеться у п’ятницю, 5 жовтня, починаючи з 20:35 за київським часом.

     Читайте також: Спортивний нардеп Саладуха: Фінал «Діамантової ліги» пропустила через присягу в парламенті
    чемпіонат світу легка атлетика потрійний стрибок Ольга Саладуха Анна Красуцька Юлімар Рохас Катерін Ібарґен
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ