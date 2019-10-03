Депутат Саладуха вийшла у фінал чемпіонату світу



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Ольга Саладуха впоралася з кваліфікаційним нормативом ФЛАУ

Державотворення спортивним успіхам не заважає

Народний депутат від «Слуги народу» Ольга Саладуха вийшла у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики у потрійному стрибку.

Після двох невдалих спроб у заключній третій чемпіонка світу-2011 виконала кваліфікаційний норматив – 14,32 метри і вийшла у фінальну 12-ку, яка поведе боротьбу за нагороди, напряму.

Крім Ольги, норматив здолали Шанієка Рікеттс з Ямайки (14,42), Катерірн Ібарґен з Колумбії (14,32), Юлімар Рохас із Венесуели (14,31) і Кетура Орджі зі США (14,30).

Ще одна українка Анна Красуцька у своїй найкращій спробі стрибнула на 13,16 метра, посіла 25-те місце з 28-ми учасниць і в фінал, звісно, не потрапила.

Фінал змагань з потрійного стрибка серед жінок відбудеться у п’ятницю, 5 жовтня, починаючи з 20:35 за київським часом.