«Виграємо одну-три медалі»: олімпійська чемпіонка – про українців на чемпіонаті світу з легкої атлетики

Частина української команди вже адаптовується в Досі ФЛАУ

Тетяна Апайчева очікує на виступи українців з оптимізмом

Сьогодні у катарській столиці Досі стартує чемпіонат світу з легкої атлетики. Вперше так пізно – не влітку, а серед осені. Це пов’язано з місцем проведення змагань і аномальною спекою. Про погодні умови вчора «Главкому» розповіла волинянка Олександра Шафар, котра опівночі першою з українців побіжить у фіналі світової першості-2019.

Напередодні старту наше видання попрохало оцінити шанси десяти найіменитіших українських атлетів одну з найяскравіших зірок в історії цього виду спорту в нашій державі – олімпійську чемпіонку Сеула-1988 у бігу на 3000 метрів, триразову чемпіонку світу Тетяну Апайчеву, котра свої перемоги здобувала під прізвищами Самоленко та Доровських.

Тетяна Апайчева прискіпливо стежить за молодими атлетами

На думку Тетяни Володимирівни, об’єктивно наша команда здатна здобути три медалі, але впевнена, що з порожніми руками додому українські атлети не повернуться.

Юлія Левченко, стрибки у висоту

Віце-чемпіонка світу-2017. Найкращий результат – 2,02 м (10.09.2019, Мінськ)

(кваліфікація – 27 вересня, 18:40; фінал – 30 вересня, 20:30)

Коментар Тетяни Апайчевої. Юля – спортсменка дуже високого класу. Вона перспективна і стабільна. У неї все виходить. На нещодавній матчевій зустрічі США – Європа у Мінську Левченко вперше здолала висоту 2,02 метри. Думаю, на чемпіонаті світу Юля здатна стрибати на цьому ж рівні, а то й вище. Левченко займається у сильній групі, в дуже кваліфікованої тренерки Ірини Пустовойт. Я не здивуюся, якщо за медалі в Досі боротиметься ще одна вихованка Ірини Григорівни – Іра Геращенко. У Мінську ці дівчата вперше перемогли росіянку Марію Ласіцкене. Ця перемога важлива найперше з психологічної точки зору. Хоча Левченко сильна морально і без того. Бачу, наскільки гарно вона налаштована перед стрибками, очі у неї палають. Це дуже добре. Юля вельми цілеспрямована, у неї все повинно вийти.





На попередньому чемпіонаті світу Юлія Левченко здобула срібло. Фото АР

Ярослава Магучих, стрибки у висоту

Чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор-2018. Найкращий результат – 2,00 м (30.06.2019, Пало-Альто)

(кваліфікація – 27 вересня, 18:40; фінал – 30 вересня, 20:30)

Коментар Тетяни Апайчевої. Дитина, яка в 17 років бере висоту два метри, не може не вражати. Ярослава має достойно виступити на чемпіонаті світу. Звичайно, в такому віці двічі впродовж року відзмагатися на такому рівні складно, але реально. Вірю, що Магучих здатна боротися в Досі за медаль.

Торік Ярослава Магучих виграла юнацьку Олімпіаду

Наталія Прищепа, біг 800 м

Дворазова чемпіонка Європи (2016, 2018). Найкращий результат – 1.58,60 (01.09.2016, Цюріх)

(кваліфікація – 27 вересня, 17:10; півфінал – 28 вересня, 19:15; фінал – 30 вересня, 22:10)

Ольга Ляхова, біг 800 м

Дворазова чемпіонка ІІ Європейських ігор-2019. Найкращий результат – 1.58,64 (13.09.2015, Рієті)

(кваліфікація – 27 вересня, 17:10; півфінал – 28 вересня, 19:15; фінал – 30 вересня, 22:10)

Коментар Тетяни Апайчевої. При згадці про біг на 800 метрів у мене просто мурашки по шкірі. Дуже хвилююся за Олю й Наталю. Настільки, що хочеться бігти поряд і допомагати їм. Дуже важливо, щоб дівчата правильно побудували біг з тактичної точки зору. Вони це вміють. Прищепа і Ляхова готові на дуже високі результати, тому головне, щоб вдалося правильно обрати тактику. Я вірю, що Наталя чи Оля здатні виграти.





На чемпіонаті Європи-2018 Наталія Прищепа і Ольга ляхова піднялися на п'єдестал удвох

Богдан Бондаренко, стрибки у висоту

Чемпіон світу-2013, бронзовий призер Олімпіади-2016. Найкращий результат – 2,42 м (14.06.2014, Нью-Йорк)

(кваліфікація – 1 жовтня, 16:50; фінал – 4 жовтня, 20:15)

Коментар Тетяни Апайчевої. Богдан переніс дуже багато травм, довго відновлювався. Знаю, наскільки важко повертатися. Бондаренко виграв два етапи «Діамантової ліги» у Римі і Рабаті, але після того знову випав. Хочу вірити, що Богдан відновився. Ми всі його розуміємо і дуже хвилюємося. Мене обнадіює, що Бондаренко має надзвичайну силу волі. Він може зібратися і стрибнути дуже високо.

Навесні Богдан Бондаренко знову відчув смак боротьби

Андрій Проценко, стрибки у висоту

Переможець фіналу «Діамантової ліги»-2019. Найкращий результат – 2,40 м (03.07.2014, Лозанна)

(кваліфікація – 1 жовтня, 16:50; фінал – 4 жовтня, 20:15)

Коментар Тетяни Апайчевої. Як на мене, для Андрія, так само як і для Богдана Бондаренка додатковим стимулом має бути внутрішня конкуренція. Вони захочуть обійти одне одного і це повинно мотивувати. Проценко виграв фінал «Діамантової ліги», після того грамотно спланував підготовку. Є всі підстави сподіватися, що успішна серія виступів у нього продовжиться.

Менше місяця тому Андрій Проценко повернувся додому з діамантом

Анна Рижикова, біг 400 м з бар’єрами

Дворазова чемпіонка ІІ Європейських ігор-2019. Найкращий результат – 54,35 сек. (29.06.2012, Гельсінкі)

(кваліфікація – 1 жовтня, 17:30; півфінал – 2 жовтня, 21:05; фінал – 4 жовтня, 21:30)

(естафета 4х400 м: кваліфікація – 5 жовтня, 19:55; фінал – 6 жовтня, 21:15)

Коментар Тетяни Апайчевої. Аня останнім часом привчила нас до високих місць, має хороші результати. То дуже досвідчена спортсменка, видно, що вона дозріла до великих перемог. На своїй особистій дистанції і, хотілося б вірити, що в естафеті 4х400 метрів теж. За цією дисципліною стежитиму особливо прискіпливо, адже естафету побіжать дві представниці Запоріжжя, яке колись представляла й я. За потенціалом команда у нас сильна, дівчата здатні налаштуватися і показати високий результат. Єдине, що мене бентежить і трохи засмучує, що Настя Бризгіна і Катя Климюк не відібралися на чемпіонат світу на 400-метрівці в особистій першості. Хотілося б вірити, що в естафеті у Досі дівчата покажуть свої найкращі результати.

Анна Рижикова тішить стабільністю

Марина Бех-Романчук, стрибки у довжину

Чемпіонка ІІ Європейських ігор-2019. Найкращий результат – 6,93 м (17.06.2016, Луцьк)

(кваліфікація – 5 жовтня, 17:50; фінал – 6 жовтня, 19:15)

Коментар Тетяни Апайчевої. Марина – прекрасна, надзвичайно працелюбна спортсменка. Не сумніваюся, що у її виконанні в Досі будуть хороші стрибки. Власне, Бех-Романчук майже на всіх змаганнях має результати в межах 6,80 метра. Це добре, але для медалі чемпіонату світу, можливо, треба стрибнути трохи далі. Певна, що Марині це під силу. Мене обнадіює психологічна стійкість цієї спортсменки. То її сильна риса.

Торік Марина Бех-Романчук була на європейському п'єдесталі

Ольга Саладуха, потрійний стрибок

Чемпіонка світу-2011, бронзова призерка Олімпіади-2012. Найкращий результат – 14,99 м (29.06.2012, Гельсінкі)

(кваліфікація – 3 жовтня, 17:40; фінал – 5 жовтня, 20:35)

Коментар Тетяни Апайчевої. Чемпіонат світу – ті змагання, на яких бувають різні сюрпризи. Іноді вистрілюють спортсмени, від яких високого результату не очікуєш. А ми знаємо, як здатна стрибати Оля. Підготувалася вона добре і діяльність у Верховній раді на заваді не стала. Врешті, приклад борця Жана Беленюка, який вже у статусі народного депутата став чемпіоном світу, показовий.

Ольга Саладуха з золотом чемпіонату світу в Теґу-2011

Михайло Кохан, метання молота

Чемпіон юнацьких Олімпійських ігор-2018. Найкращий результат – 76,68 м (09.03.2019, Шаморин)

(кваліфікація – 1 жовтня, 16:30, 18:00; фінал – 2 жовтня, 21:40)

Коментар Тетяни Апайчевої. Мишкові буде важко, бо він ще не має великого досвіду змагань з важчим, «дорослим» молотом. Але дивлячись на нього, можу сказати, що то спортсмен з надзвичайно високим потенціалом. Хочеться, щоб він здивував.

Не так давно 18-річний Михайло Кохан виграв юніорський чемпіонат Європи з рекордом турніру

Окремо Тетяна Апайчева порадила звернути увагу на представників спортивної ходьби. «Велика і дуже сильна команда у нас поїхала, - каже Тетяна Володимирівна. – За медалі здатні боротися як хлопці, та і дівчата. Причому високого результату можна очікувати від кожного з одинадцяти спортсменів».

Розклад першого змагального дня, 27 вересня

Трансляція доступна за цим посиланням

16:30 – стрибки у довжину, кваліфікація; чоловіки

16:35 (попередній раунд), 18:05 (забіги) – біг 100 м; чоловіки

16:40 (група А), 18:10 (група В) – метання молота, кваліфікація; жінки (Ірина Климець, Ірина Новожилова, Олена Шамотіна)

17:10 – біг 800 м, кваліфікація; жінки (Наталія Прищепа, Ольга Ляхова)

17:30 – стрибки з жердиною, кваліфікація; жінки (Марина Килипко)

18:40 – стрибки у висоту, кваліфікація; жінки (Юлія Левченко, Ярослава Магучих, Ірина Геращенко)

18:55 – біг 3000 м з перешкодами; жінки

19:25 – потрійний стрибок, кваліфікація; чоловіки

19:45 – біг 5000 м, кваліфікація; чоловіки

20:35 – біг 400 м з бар’єрами, кваліфікація; чоловіки

23:59 – марафон, фінал; жінки (Олександра Шафар)

Іван Вербицький, «Главком»



