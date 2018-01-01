Australian Open. Долгополов пробився у третє коло

Український тенісист у трьох сетах переміг представника Австралії

Олександр Долгополов вийшов у третє коло Відкритого чемпіонату Австралії 2018 року з тенісу. У другому колі український тенісист у трьох сетах переміг представника Австралії Меттью Ебдена. Загалом поєдинок протривав 2 години 11 хвилин. Майже годину тенісисти грали перший сет, який завершився на тай-брейку, де Долгополов не залишив шансів своєму



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Олександр Долгополов. Фото: Getty Images

Український тенісист у трьох сетах переміг представника Австралії

Олександр Долгополов вийшов у третє коло Відкритого чемпіонату Австралії 2018 року з тенісу.

У другому колі український тенісист у трьох сетах переміг представника Австралії Меттью Ебдена.

Загалом поєдинок протривав 2 години 11 хвилин.

Майже годину тенісисти грали перший сет, який завершився на тай-брейку, де Долгополов не залишив шансів своєму супернику – 7:0.

У другому сеті Олександр тричі брав подачу суперника, одного разу програвши свою (6:3), а у третьому українець зробив брейк у десятому геймі за рахунку 5:4 на свою користь.

Наступним суперником Долгополова стане Дієго Себастьян Шварцман з Аргентини, який має 24-й номер «посіву». До цього суперники зустрічалися двічі. Рахунок особистих поєдинків – 1:1.

Нагадаємо, в одиночному розряді у третє коло вийшли Еліна Світоліна, Марта Костюк та Катерина Бондаренко.

У друге коло парного розряду пробилася Ольга Савчук.

Побореться за путівку у третє коло Леся Цуренко, яка зіграє свій матч у ніч на 18 січня.

Australian Open – 2018 року з тенісу



Grand Slam

Тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

Призовий фонд – $22,624,000

Друге коло

Олександр Долгополов (Україна) – Меттью Ебден (Австралія) – 7:6, 6:3, 6:4