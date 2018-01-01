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    Australian Open. Долгополов пробився у третє коло

    Український тенісист у трьох сетах переміг представника Австралії
    Олександр Долгополов вийшов у третє коло Відкритого чемпіонату Австралії 2018 року з тенісу. У другому колі український тенісист у трьох сетах переміг представника Австралії Меттью Ебдена. Загалом поєдинок протривав 2 години 11 хвилин. Майже годину тенісисти грали перший сет, який завершився на тай-брейку, де Долгополов не залишив шансів своєму
    • Сьогодні, 14:26
    • Розсилка
    Олександр Долгополов. Фото: Getty Images
    Олександр Долгополов. Фото: Getty Images

    Український тенісист у трьох сетах переміг представника Австралії

    Олександр Долгополов вийшов у третє коло Відкритого чемпіонату Австралії 2018 року з тенісу.

    У другому колі український тенісист у трьох сетах переміг представника Австралії Меттью Ебдена.

    Загалом поєдинок протривав 2 години 11 хвилин.

    Майже годину тенісисти грали перший сет, який завершився на тай-брейку, де Долгополов не залишив шансів своєму супернику – 7:0.

    У другому сеті Олександр тричі брав подачу суперника, одного разу програвши свою (6:3), а у третьому українець зробив брейк у десятому геймі за рахунку 5:4 на свою користь.

    Наступним суперником Долгополова стане Дієго Себастьян Шварцман з Аргентини, який має 24-й номер «посіву». До цього суперники зустрічалися двічі. Рахунок особистих поєдинків – 1:1.

    Нагадаємо, в одиночному розряді у третє коло вийшли Еліна Світоліна, Марта Костюк та Катерина Бондаренко.

    У друге коло парного розряду пробилася Ольга Савчук.

    Побореться за путівку у третє коло Леся Цуренко, яка зіграє свій матч у ніч на 18 січня.

    Australian Open – 2018 року з тенісу

    Grand Slam

    Тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

    Призовий фонд – $22,624,000

    Друге коло

    Олександр Долгополов (Україна) – Меттью Ебден (Австралія) – 7:6, 6:3, 6:4

    теніс Австралія Олександр Долгополов
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