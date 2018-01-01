На старті Australian Open Цуренко здолала російську тенісистку
- Сьогодні, 10:01
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Розсилка
Лесі знадобилося три сети, щоб переломити хід зустрічі
Леся Цуренко нарешті перервала для себе серію невдалих виступів на Australian Open, коли вона ніяк не могла подолати стартовий бар'єр.
У 2018 році українська тенісистка у першому колі обіграла росіянку Наталью Віхлянцеву.
Матч для Цуренко розпочався не дуже вдало, адже за рахунку 2:3 вона програла власну подачу, після чого поступилася у сеті – 3:6.
У другому сеті росіянка також зробила брейк, за рахунку 2:2. Проте Леся зібрала всі сили та виграла наступні чотири гейми, у тому числі дві подачі суперниці.
У вирішальному відтинку зустрічі тенісистки обмінялися брейками, а вирішилася доля зустрічі у сьомому геймі на подачі росіянки. Тенісистки довго боролися за вирішальні очки, поки у підсумку не виграла Цуренко.
Після цього вона довела справу до перемоги – 6:4, витративши на поєдинок 1 годину 50 хвилин.
У другому раунді австралійського турніру українка зіграє з переможницею матчу Кристина Плішкова – Агнешка Радванська.
Australian Open – 2018 року з тенісу
Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія
Призовий фонд – $22,624,000
Перше коло
Леся Цуренко (Україна) - Наталья Віхлянцева (Росія) - 3:6, 6:3, 6:4