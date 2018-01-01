  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    На старті Australian Open Цуренко здолала російську тенісистку

    Лесі знадобилося три сети, щоб переломити хід зустрічі
    Леся Цуренко нарешті перервала для себе серію невдалих виступів на Australian Open, коли вона ніяк не могла подолати стартовий бар'єр. У 2018 році українська тенісистка у першому колі обіграла росіянку Наталью Віхлянцеву. Матч для Цуренко розпочався не дуже вдало, адже за рахунку 2:3 вона програла власну подачу, після чого поступилася у
    • Сьогодні, 10:01
    • Розсилка
    Леся Цуренко. Фото Getty Images
    Леся Цуренко. Фото Getty Images

    Лесі знадобилося три сети, щоб переломити хід зустрічі

    Леся Цуренко нарешті перервала для себе серію невдалих виступів на Australian Open, коли вона ніяк не могла подолати стартовий бар'єр.

    У 2018 році українська тенісистка у першому колі обіграла росіянку Наталью Віхлянцеву.

    Матч для Цуренко розпочався не дуже вдало, адже за рахунку 2:3 вона програла власну подачу, після чого поступилася у сеті – 3:6.

    У другому сеті росіянка також зробила брейк, за рахунку 2:2. Проте Леся зібрала всі сили та виграла наступні чотири гейми, у тому числі дві подачі суперниці.

    У вирішальному відтинку зустрічі тенісистки обмінялися брейками, а вирішилася доля зустрічі у сьомому геймі на подачі росіянки. Тенісистки довго боролися за вирішальні очки, поки у підсумку не виграла Цуренко.

    Після цього вона довела справу до перемоги – 6:4, витративши на поєдинок 1 годину 50 хвилин.

    У другому раунді австралійського турніру українка зіграє з переможницею матчу Кристина Плішкова – Агнешка Радванська.

    Australian Open – 2018 року з тенісу

    Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

    Призовий фонд – $22,624,000

    Перше коло

    Леся Цуренко (Україна) - Наталья Віхлянцева (Росія) - 3:6, 6:3, 6:4

    теніс Австралія Леся Цуренко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ