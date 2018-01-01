Три українських тенісистки вийшли до третього кола Australian Open

За вихід до четвертого раунду змагань Світоліна зустрінеться з 15-річною Мартою Костюк

Три українських тенісистки Катерина Бондаренко, Марта Костюк і Еліна Світоліна вийшли до третього кола Australian Open. Четверта «ракетка» України Катерина Бондаренко обіграла 15-ту «сіяну» росіянку Анастасію Павлюченкову в матчі другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Мельбурні (загальний призовий фонд -



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Марта Костюк пробилася до третього кола Australian Open

За вихід до четвертого раунду змагань Світоліна зустрінеться з 15-річною Мартою Костюк

Три українських тенісистки Катерина Бондаренко, Марта Костюк і Еліна Світоліна вийшли до третього кола Australian Open.

Четверта «ракетка» України Катерина Бондаренко обіграла 15-ту «сіяну» росіянку Анастасію Павлюченкову в матчі другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Мельбурні (загальний призовий фонд - $43 млн).

Бондаренко в середу перемогла суперницю з рахунком 6:2, 6:3. Зустріч тривала 1 годину 16 хвилин.

У третьому колі Australian Open Бондаренко зустрінеться з переможницею протистояння між бельгійкою Кірстен Фліпкенс і 19-м номером «посіву» Магдаленою Рибариковою зі Словаччини.

У першому колі Павлюченкова здобула вольову перемогу над українкою Катериною Козловою (3:6, 6:4, 6:3).

Бондаренко також виступить в парному розряді першого в сезоні турніру серії Великого шлема, де зіграє в тандемі з Александрою Крунич. Українсько-сербському дуету дісталися в суперники Аріна Родіонова (Австралія) і Наталія Віхлянцева (Росія).

Українська тенісистка Марта Костюк здобула другу перемогу на Відкритому чемпіонаті Австралії в Мельбурні.

Джерело: Укрінформ