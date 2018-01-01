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    Три українських тенісистки вийшли до третього кола Australian Open

    За вихід до четвертого раунду змагань Світоліна зустрінеться з 15-річною Мартою Костюк
    Три українських тенісистки Катерина Бондаренко, Марта Костюк і Еліна Світоліна вийшли до третього кола Australian Open. Четверта «ракетка» України Катерина Бондаренко обіграла 15-ту «сіяну» росіянку Анастасію Павлюченкову в матчі другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Мельбурні (загальний призовий фонд -
    • Сьогодні, 07:22
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    Марта Костюк пробилася до третього кола Australian Open
    Марта Костюк пробилася до третього кола Australian Open

    За вихід до четвертого раунду змагань Світоліна зустрінеться з 15-річною Мартою Костюк

    Три українських тенісистки Катерина Бондаренко, Марта Костюк і Еліна Світоліна вийшли до третього кола Australian Open.

    Четверта «ракетка» України Катерина Бондаренко обіграла 15-ту «сіяну» росіянку Анастасію Павлюченкову в матчі другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Мельбурні (загальний призовий фонд - $43 млн).
    Бондаренко в середу перемогла суперницю з рахунком 6:2, 6:3. Зустріч тривала 1 годину 16 хвилин.

    У третьому колі Australian Open Бондаренко зустрінеться з переможницею протистояння між бельгійкою Кірстен Фліпкенс і 19-м номером «посіву» Магдаленою Рибариковою зі Словаччини.

    У першому колі Павлюченкова здобула вольову перемогу над українкою Катериною Козловою (3:6, 6:4, 6:3).

    Бондаренко також виступить в парному розряді першого в сезоні турніру серії Великого шлема, де зіграє в тандемі з Александрою Крунич. Українсько-сербському дуету дісталися в суперники Аріна Родіонова (Австралія) і Наталія Віхлянцева (Росія).

    Українська тенісистка Марта Костюк здобула другу перемогу на Відкритому чемпіонаті Австралії в Мельбурні.

    Дебютантка основної сітки Australian Open 15-річна Костюк у середу завдала поразки австралійці Олівії Роговській - 6:3, 7:5.

    Поєдинок тривав 1 годину 29 хвилин.

    Наступною суперницею наймолодшої учасниці першого в сезоні турніру серії Великого шлема стане українка Еліна Світоліна, яка успішно подолала другий раунд Відкритого чемпіонату Австралії-2018.

    Свій виступ на першому в сезоні турнірі серії Великого шлема українка продовжила на головному корті Australian Open - Rod Laver Arena - вольовою перемогою над 59-ю «ракеткою» світу чешкою Катериною Синяковою, яку в ніч на середу Еліна переграла за 2 години 17 хвилин з рахунком 4:6, 6:2, 6:1.

    Як відомо, у стартовому матчі українська тенісистка Леся Цуренко перемогла представницю Росії Наталію Віхлянцеву.

    Джерело: Укрінформ

    Росія спорт теніс Австралія Катерина Бондаренко Еліна Світоліна
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