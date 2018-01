Три українських тенісистки вийшли до третього кола Australian Open

Дебютантка основної сітки Australian Open 15-річна Костюк у середу завдала поразки австралійці Олівії Роговській - 6:3, 7:5.

Поєдинок тривав 1 годину 29 хвилин.

Наступною суперницею наймолодшої учасниці першого в сезоні турніру серії Великого шлема стане українка Еліна Світоліна, яка успішно подолала другий раунд Відкритого чемпіонату Австралії-2018.

“I thought I was going to melt!”



[4] @ElinaSvitolina overcame being a set down and the heat to roll onto 3R, where she’ll take on Marta #Kostyuk. #AusOpen pic.twitter.com/XCzd3PXmwa