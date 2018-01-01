Три українських тенісистки вийшли до третього кола Australian Open
- Сьогодні, 07:22
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За вихід до четвертого раунду змагань Світоліна зустрінеться з 15-річною Мартою Костюк
Три українських тенісистки Катерина Бондаренко, Марта Костюк і Еліна Світоліна вийшли до третього кола Australian Open.
Четверта «ракетка» України Катерина Бондаренко обіграла 15-ту «сіяну» росіянку Анастасію Павлюченкову в матчі другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Мельбурні (загальний призовий фонд - $43 млн).
Бондаренко в середу перемогла суперницю з рахунком 6:2, 6:3. Зустріч тривала 1 годину 16 хвилин.
У третьому колі Australian Open Бондаренко зустрінеться з переможницею протистояння між бельгійкою Кірстен Фліпкенс і 19-м номером «посіву» Магдаленою Рибариковою зі Словаччини.
У першому колі Павлюченкова здобула вольову перемогу над українкою Катериною Козловою (3:6, 6:4, 6:3).
Бондаренко також виступить в парному розряді першого в сезоні турніру серії Великого шлема, де зіграє в тандемі з Александрою Крунич. Українсько-сербському дуету дісталися в суперники Аріна Родіонова (Австралія) і Наталія Віхлянцева (Росія).
Дебютантка основної сітки Australian Open 15-річна Костюк у середу завдала поразки австралійці Олівії Роговській - 6:3, 7:5.
Поєдинок тривав 1 годину 29 хвилин.
"Happy...just happy."— #AusOpen (@AustralianOpen) 17 січня 2018 р.
Take a bow, @marta_kostyuk #AusOpen pic.twitter.com/lnPu391ujc
Свій виступ на першому в сезоні турнірі серії Великого шлема українка продовжила на головному корті Australian Open - Rod Laver Arena - вольовою перемогою над 59-ю «ракеткою» світу чешкою Катериною Синяковою, яку в ніч на середу Еліна переграла за 2 години 17 хвилин з рахунком 4:6, 6:2, 6:1.
“I thought I was going to melt!”— #AusOpen (@AustralianOpen) 17 січня 2018 р.
[4] @ElinaSvitolina overcame being a set down and the heat to roll onto 3R, where she’ll take on Marta #Kostyuk. #AusOpen pic.twitter.com/XCzd3PXmwa
Джерело: Укрінформ