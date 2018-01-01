Australian Open. Савчук вийшла у друге коло парного розряду, Кіченок та Козлова - вибули

Нагадаємо, в одиночному розряді у третє коло вийшли Еліна Світоліна, Марта Костюк та Катерина Бондаренко

Людмила Кіченок не змогла вийти у друге коло парного розряду на Відкритому чемпіонаті Австралії. У стартовому матчі українка в парі японською тенісисткою Макото Ніномією поступилася нідерландсько-білоруській парі Кергоф / Морозва. У свою чергу Ольга Савчук перше коло парного розряду подолати змогла. У стартовому матчі Савчук у парі з румунською