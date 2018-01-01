Australian Open. Савчук вийшла у друге коло парного розряду, Кіченок та Козлова - вибули
- Сьогодні, 08:07
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Розсилка
Нагадаємо, в одиночному розряді у третє коло вийшли Еліна Світоліна, Марта Костюк та Катерина Бондаренко
Людмила Кіченок не змогла вийти у друге коло парного розряду на Відкритому чемпіонаті Австралії.
У стартовому матчі українка в парі японською тенісисткою Макото Ніномією поступилася нідерландсько-білоруській парі Кергоф / Морозва.
У свою чергу Ольга Савчук перше коло парного розряду подолати змогла.
У стартовому матчі Савчук у парі з румунською тенісисткою Ралокою Олару перемогла українсько-казахстанський дует Катерина Козлова / Путінцева.
Нагадаємо, в одиночному розряді у третє коло вийшли Еліна Світоліна, Марта Костюк та Катерина Бондаренко.
Australian Open – 2018 року з тенісу
Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія
Призовий фонд - $22,624,000
Перший раунд (парний розряд)
Кергоф / Морозова (Нідерланди / Білорусь) - Людмила Кіченок / Ніномія (Україна / Японія) - 7:6 (4), 6:2
Ольга Савчук / Олару (Україна / Румунія) - Катерина Козлова / Путінцева (Україна / Казахстан) - 6:3, 6:3