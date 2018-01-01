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    Australian Open. Савчук вийшла у друге коло парного розряду, Кіченок та Козлова - вибули

    Нагадаємо, в одиночному розряді у третє коло вийшли Еліна Світоліна, Марта Костюк та Катерина Бондаренко
    Людмила Кіченок не змогла вийти у друге коло парного розряду на Відкритому чемпіонаті Австралії. У стартовому матчі українка в парі японською тенісисткою Макото Ніномією поступилася нідерландсько-білоруській парі Кергоф / Морозва. У свою чергу Ольга Савчук перше коло парного розряду подолати змогла. У стартовому матчі Савчук у парі з румунською
    • Сьогодні, 08:07
    • Розсилка
    Олару та Савчук. Фото: WTA
    Олару та Савчук. Фото: WTA

    Нагадаємо, в одиночному розряді у третє коло вийшли Еліна Світоліна, Марта Костюк та Катерина Бондаренко

    Людмила Кіченок не змогла вийти у друге коло парного розряду на Відкритому чемпіонаті Австралії.

    У стартовому матчі українка в парі японською тенісисткою Макото Ніномією поступилася нідерландсько-білоруській парі Кергоф / Морозва.

    У свою чергу Ольга Савчук перше коло парного розряду подолати змогла.

    У стартовому матчі Савчук у парі з румунською тенісисткою Ралокою Олару перемогла українсько-казахстанський дует Катерина Козлова / Путінцева.

    Нагадаємо, в одиночному розряді у третє коло вийшли Еліна Світоліна, Марта Костюк та Катерина Бондаренко.

    Australian Open – 2018 року з тенісу

    Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

    Призовий фонд - $22,624,000

    Перший раунд (парний розряд)

    Кергоф / Морозова (Нідерланди / Білорусь) - Людмила Кіченок / Ніномія (Україна / Японія) - 7:6 (4), 6:2

    Ольга Савчук / Олару (Україна / Румунія) - Катерина Козлова / Путінцева (Україна / Казахстан) - 6:3, 6:3

    теніс Ольга Савчук Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Людмила Кіченок
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