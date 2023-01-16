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Australian Оpen: на матчі української тенісистки вболівальники вивісили прапори Росії (фото)

Олександра Садова
glavcom.ua
Australian Оpen: на матчі української тенісистки вболівальники вивісили прапори Росії (фото)
скріншот з відео

Російська спортсменка виступала як «нейтральна», у таблиці не було прапора країни-агресорки

Під час Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу на матчі української тенісистки Катерини Байндл з росіянкою Каміллою Рахімовою були вивішені російські прапори. Про це повідомляють користувачі соцмереж.

У понеділок, 16 січня, у Мельбурні відкрили чемпіонат Австралії з тенісу, який триватиме до 29 січня.

У перший день українська тенісистка Катерина Байндл зіграла з росіянкою Каміллою Рахімовою.

Зазначимо, що російська спортсменка виступала як «нейтральна», у таблиці не було прапора країни-агресорки.

Натомість під час гри глядачі помітили російські прапори, які тримали вболівальники Рахімової.

Нагадаємо, УЄФА розгляне повернення російської збірної в міжнародні футбольні турніри. Результати мають бути до кінця березня.

Відомо, що до робочої групи від РФС увійдуть троє людей. Водночас, джерело «Осторожно Media», близьке до РФС розповіло, що з упевненістю про повернення у світову та європейську футбольні сім'ї говорити поки що передчасно: «Поки що жодної конкретики. Теоретично можуть сісти, поговорити та зрозуміти, що жодних перспектив немає».

Раніше Російський футбольний союз повідомляв про те, що у травні 2023 року планується проведення міжнародного турніру розвитку УЄФА для юнацьких збірних команд у Волгограді. Домовленості про проведення турніру було досягнуто з УЄФА кілька місяців тому.

При цьому наголошується, що ослаблення обмежень з боку УЄФА торкнеться лише дитячого та юнацького футболу. Щодо основної збірної та клубів, то щодо них «потепління» поки не очікується.

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Теги: прапор росіяни теніс спорт

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