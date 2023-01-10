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УЄФА розгляне повернення російської збірної в міжнародні футбольні турніри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
УЄФА розгляне повернення російської збірної в міжнародні футбольні турніри
фото ілюстративне

Результати обговорення мають повідомити до кінця березня

Російський футбольний союз, ФІФА та УЄФА сформують робочу групу щодо повернення російської збірної та клубів у міжнародні футбольні турніри. Про це передають росЗМІ з посиланням на генсекретаря РФС Максима Митрофанова.

Робоча група буде сформована цього тижня. А результати мають бути до кінця березня.

«Плануємо, що УЄФА цього тижня здійснить формування робочої групи. Поки що чекаємо, хто туди увійде. Це питання консультації, кожна зі сторін робитиме свої пропозиції. Наразі триває робота в стандартному режимі», – розповів Митрофанов.

Відомо, що до робочої групи від РФС увійдуть троє людей. Водночас, джерело «Осторожно Media», близьке до РФС розповіло, що з упевненістю про повернення у світову та європейську футбольні сім'ї говорити поки що передчасно: «Поки що жодної конкретики. Теоретично можуть сісти, поговорити та зрозуміти, що жодних перспектив немає».

Нагадаємо, раніше Російський футбольний союз повідомляв про те, що у травні 2023 року планується проведення міжнародного турніру розвитку УЄФА для юнацьких збірних команд у Волгограді. Домовленості про проведення турніру було досягнуто з УЄФА кілька місяців тому.

При цьому наголошується, що ослаблення обмежень з боку УЄФА торкнеться лише дитячого та юнацького футболу. Щодо основної збірної та клубів, то щодо них «потепління» поки не очікується.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УЄФА росія

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