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УЄФА дав згоду провести турнір у Росії

Юрій Лящук
glavcom.ua
УЄФА дав згоду провести турнір у Росії
Домовленості про проведення турніру було досягнуто кілька місяців тому
фото з відкритих джерел

Ослаблення обмежень з боку УЄФА торкнеться лише дитячого та юнацького футболу

УЄФА та Російський футбольний союз (РФС) домовилися про організацію міжнародного турніру юнацьких збірних у Волгограді. Пройде він у травні 2023 року. Відповідна інформація з'явилась на офіційному сайті РФС.

«Домовленості про проведення турніру було досягнуто з УЄФА кілька місяців тому», – зазначають у РФС.

При цьому наголошується, що ослаблення обмежень з боку УЄФА торкнеться лише дитячого та юнацького футболу. Щодо основної збірної та клубів, то щодо них «потепління» поки не очікується.

Раніше Блохін підтвердив ймовірність виключення України з ФІФА та УЄФА.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відхилила прохання президента України Володимира Зеленського про показ відеозвернення українського лідера перед початком фіналу Чемпіонату світу 2022 року у Катарі.

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Теги: росія УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ санкції

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