УЄФА дав згоду провести турнір у Росії

Домовленості про проведення турніру було досягнуто кілька місяців тому

Ослаблення обмежень з боку УЄФА торкнеться лише дитячого та юнацького футболу

УЄФА та Російський футбольний союз (РФС) домовилися про організацію міжнародного турніру юнацьких збірних у Волгограді. Пройде він у травні 2023 року. Відповідна інформація з'явилась на офіційному сайті РФС.

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«Домовленості про проведення турніру було досягнуто з УЄФА кілька місяців тому», – зазначають у РФС.

При цьому наголошується, що ослаблення обмежень з боку УЄФА торкнеться лише дитячого та юнацького футболу. Щодо основної збірної та клубів, то щодо них «потепління» поки не очікується.

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