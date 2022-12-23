УЄФА дав згоду провести турнір у Росії
Ослаблення обмежень з боку УЄФА торкнеться лише дитячого та юнацького футболу
УЄФА та Російський футбольний союз (РФС) домовилися про організацію міжнародного турніру юнацьких збірних у Волгограді. Пройде він у травні 2023 року. Відповідна інформація з'явилась на офіційному сайті РФС.
«Домовленості про проведення турніру було досягнуто з УЄФА кілька місяців тому», – зазначають у РФС.
При цьому наголошується, що ослаблення обмежень з боку УЄФА торкнеться лише дитячого та юнацького футболу. Щодо основної збірної та клубів, то щодо них «потепління» поки не очікується.
Раніше Блохін підтвердив ймовірність виключення України з ФІФА та УЄФА.
Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відхилила прохання президента України Володимира Зеленського про показ відеозвернення українського лідера перед початком фіналу Чемпіонату світу 2022 року у Катарі.
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