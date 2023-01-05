Головна Спорт Фото
search button user button menu button

Український футболіст одягнув светр зі зверненням до Путіна (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Український футболіст одягнув светр зі зверненням до Путіна (фото)
Селезньов одягнув светр з красномовним написом
фото з відкритих джерел

Євген Селезньов красномовно звернувся до президента РФ Володимира Путіна

Український футболіст Євген Селезньов чітко показав свою політичну позицію. Він одягнув светр зі зверненням до президента Росії Володимира Путіна. Відповідна світлина з'явилась в Instagram Селезньова.

На светрі футболіста красується напис, який показує відношення гравця до президента країни-терориста. Селезньов одягнув светр з красномовним написом: «Путін, іди на х*й».

Український футболіст одягнув светр зі зверненням до Путіна (фото) фото 1

Варто зазначити, що Селезньов різко змінив ставлення до Росії після 24 лютого.

Цікаво, що Євген Селезньов з початку військової агресії Росії багато допомагає українській армії. Під час перерви у чемпіонаті форвард приймав участь у благодійних матчах, на яких збиралися кошти на ЗСУ.

Також ексгравець збірної України чесно визнав свою помилку, коли у 2016 році поїхав грати за російську «Кубань».

Нагадаємо, наразі 37-річний Селезньов залишається без клубу. У грудні нападник розірвав контракт з «Минаєм» і не може втілити свою мрію – рекорд голів у елітному дивізіоні України.

Читайте також: Як румуни ставляться до війни. Український футболіст зробив скандальну заяву
Теги: росія війна путін Україна Євген Селезньов навколофутбол

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Домовленості про проведення турніру було досягнуто кілька місяців тому
УЄФА дала згоду провести турнір у Росії
23 грудня, 2022, 14:37
Саладуха обурена рішенням УЄФА
УЄФА проведе дитячий турнір у Росії: українська легкоатлетка жорстко відреагувала
2 сiчня, 10:11
Ломаченко демонструє свою прихильність до Московської церкви
Ломаченко потрапив до Реєстру держзрадників. Усі скандали із ексчемпіоном світу з боксу
Вчора, 13:40

Фото

Український футболіст одягнув светр зі зверненням до Путіна (фото)
Український футболіст одягнув светр зі зверненням до Путіна (фото)
Сергій Ребров та збірна України: наставник поділився планами (фото)
Сергій Ребров та збірна України: наставник поділився планами (фото)
Льодова арена клубу «Донбас» після атаки рашистів: фото, відео
Льодова арена клубу «Донбас» після атаки рашистів: фото, відео
Зірковий Роналду шокував трансфером в саудівський клуб «Аль-Наср» (фото)
Зірковий Роналду шокував трансфером в саудівський клуб «Аль-Наср» (фото)
Дуже невдале тату: фанат набив на своїй спині «гладкого» Мессі з Кубком світу (фото)
Дуже невдале тату: фанат набив на своїй спині «гладкого» Мессі з Кубком світу (фото)
Тенісистка Світоліна повернулась до тренувань після народження доньки (фото)
Тенісистка Світоліна повернулась до тренувань після народження доньки (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Британська розвідка повідомила, як вибухи на аеродромі Енгельс ускладнили роботу авіації РФ
15K
Готуються до захоплення п'яти міст. Міноборони розкрило подальші плани країни-агресора
13K
Замах на Шефіра. Суд поставив крапку в історії із обстріляним авто
12K
Шок у Московському патріархаті. Митрополит Епіфаній 7 січня зайде у Лавру
9656
А тепер Почаїв. Забужко закликала до подальшого звільнення України від Московської церкви
9356
Переворот у Лаврі: хто тепер господар? Інтерв’ю з керівником Києво-Печерського заповідника

Новини

Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
Сьогодні, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту