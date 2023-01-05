Український футболіст одягнув светр зі зверненням до Путіна (фото)

Євген Селезньов красномовно звернувся до президента РФ Володимира Путіна

Український футболіст Євген Селезньов чітко показав свою політичну позицію. Він одягнув светр зі зверненням до президента Росії Володимира Путіна. Відповідна світлина з'явилась в Instagram Селезньова.

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На светрі футболіста красується напис, який показує відношення гравця до президента країни-терориста. Селезньов одягнув светр з красномовним написом: «Путін, іди на х*й».

Варто зазначити, що Селезньов різко змінив ставлення до Росії після 24 лютого.

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Цікаво, що Євген Селезньов з початку військової агресії Росії багато допомагає українській армії. Під час перерви у чемпіонаті форвард приймав участь у благодійних матчах, на яких збиралися кошти на ЗСУ.

Також ексгравець збірної України чесно визнав свою помилку, коли у 2016 році поїхав грати за російську «Кубань».

Нагадаємо, наразі 37-річний Селезньов залишається без клубу. У грудні нападник розірвав контракт з «Минаєм» і не може втілити свою мрію – рекорд голів у елітному дивізіоні України.