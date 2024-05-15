Австралійський фігурист отримав пожиттєву дискваліфікацію за домагання до неповнолітніх

Брендан Керрі був одним із прапороносців команди Австралії на Олімпійських іграх 2022 року

29-річний австралійський фігурист Брендан Керрі довічно дискваліфікований Центром безпечного спорту США. Спортсмена звинувачено в сексуальному домаганні до неповнолітніх.

Згідно з інформацією ESPN, у 2016-2017 роках Керрі неодноразово вступав у зв'язок із неповнолітніми. Також дворазова чемпіонка США з фігурного катання Грейс Голд підтвердила, що була учасницею іншого епізоду, пов'язаного з Керрі. 2017 року фігурист поцілував спортсменку без її згоди.

Брендан Керрі був одним із прапороносців команди Австралії на Олімпійських іграх 2022 року. Також спортсмен сім разів поспіль вигравав чемпіонат Австралії з фігурного катання.

Нагадаємо, тренер збірної Австралії з боксу не поїде на Олімпіаду через домагання до спортсменок.