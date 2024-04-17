Тренер збірної Австралії з боксу не поїде на Олімпіаду через домагання до спортсменок

Джеймі Піттман був звинувачений Інститутом боїв Австралії у 11 порушеннях кодексу поведінки

Тренер збірної Австралії з боксу Джеймі Піттман підтвердив, що не поїде на Олімпійські ігри в Парижі після того, як визнав факти знущань та сексуальних домагань щодо боксерок. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Джеймі Піттман був звинувачений Інститутом боїв Австралії, що діє від імені кількох австралійських боксерок, у 11 порушеннях кодексу поведінки після кількох зарубіжних турне минулого року.

Минулого місяця Національний спортивний трибунал, незалежний урядовий орган, створений для вирішення спорів, пов'язаних зі спортом, провів слухання щодо обвинувальних свідчень проти нього.

Під час слухань 42-річний Піттман заявив, що він «збентежений» і не заперечуватиме висновків, визнавши, що «деякі його коментарі були недоречними».

«Вивчивши докази, він не захотів викликати додатковий стрес або занепокоєння у спортсменів, які готуються до майбутніх Олімпійських ігор, відкликав свою заяву про бажання продовжувати підготовку до Олімпіади і визнав свою провину», – йдеться у рішенні спортивного трибуналу.