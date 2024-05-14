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Україна приєдналася до багатонаціональної ініціативи для тестування бойових систем

Ірина Міллер
glavcom.ua
Україна приєдналася до багатонаціональної ініціативи для тестування бойових систем
Спонсором участі України в ініціативі Об'єднаної мережі бойових лабораторій стала Агенція НАТО
фото з відкритих джерел

Участь в «мережі бойових лабораторій» розширить можливості України щодо тестування бойових систем на взаємосумісність та готовність до застосування у багатонаціональних операціях

Україна приєдналася як гостьовий партнер до багатонаціональної ініціативи – Об'єднаної мережі бойових лабораторій (Combined Federated Battle Laboratories Network). Про це повідомило Міністерство оборони України.

Мережу лабораторій використовують розробники систем для тестувань, спільних навчань та верифікації розробок.

Спонсором участі України в ініціативі стала Агенція НАТО зі зв’язку та інформацію (NCIA), з якою Міністерство оборони України підписало технічну угоду.

Зазначається, що участь в «мережі бойових лабораторій» розширить можливості України щодо тестування бойових систем на взаємосумісність та готовність до застосування у багатонаціональних операціях. Це дозволить, зокрема, проводити такі тестування в мережах з грифом «таємно» після відповідної акредитації.

Співпраця НАТО та України дозволить обмінюватися експертизою, зміцнювати співпрацю, проводити навчання та надавати можливості для покращення взаємосумісності.

Окрім України, участь в ініціативі беруть 39 партнерів (32 країни НАТО, Австрія, Австралія, Нова Зеландія, Швейцарія, організація НАТО тощо).

«Наша співпраця з НАТО та іншими країнами-партнерами розширює кордони. Ми прагнемо до взаємосумісності з партнерами, а наші системи давно зарекомендували себе під час спільних навчань. Вдячні за запрошення України до ще однієї ініціативи. Готові продовжувати роботу та поглиблювати взаємодію», — відзначила заступник Міністра оборони Катерина Черногоренко.

Наразі мережа CFBLNet налічує понад 400 точок у 26 країнах та НАТО. Вона функціонує у рамках партнерства між Комітетом з електроніки комунікацій (CCEB), НАТО та Сполученими Штатами Америки. Ядром CFBLNet для європейських країн, країн та організацій НАТО управляє Агенція НАТО зі зв’язку та інформації (NCIA)

Нагадаємо, Австрія, Ірландія, Швейцарія та Мальта у спільному листі до НАТО висловили бажання розширити двосторонню співпрацю на тлі погіршення безпекової ситуації в Європі після російського вторгнення в Україну. Про це пише австрійська газета Die Presse. Зазначається, що ще в грудні 2023 року чотири нейтральні держави Європи, яких іноді об'єднують у групу WEP4 (Western European Partners), надіслали Альянсу листа на дві сторінки, в якому заявили про бажання розширити відносини з НАТО.

Депутати, що входять до низки німецьких політичних партій, зокрема й урядущої Вільної демократичної партії (ВДП) та Союзу 90 («Зелені») вважають, що країни НАТО мають застосувати свої системи протиповітряної оборони для захисту заходу України. Про це пише Deutsche Welle із посиланням на газету FAZ. Ідею вперше висловили експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе та експомічник генсека НАТО, генерал-лейтенант Горст-Гайнріх Браус.

До слова, у світі виник гострий дефіцит пускових установок Patriot та ракет до них. Найбільше боєприпасів до систем ППО потребують Україна та Ізраїль. 

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Теги: Австрія НАТО Австралія Швейцарія Нова Зеландія навчання Україна запрошення

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