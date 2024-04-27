Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Австралія передасть Україні новий пакет допомоги на $100 млн

Надія Карбунар
glavcom.ua
Австралія передасть Україні новий пакет допомоги на $100 млн
Фото: Денис Шмигаль/Telegram
Річард Марлз та Денис Шмигаль

Половина цієї суми буде спрямована на велику партію ПЗРК

Австралія готує для України новий пакет допомоги на $100 млн. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Про допомогу він домовився із віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Австралії Річардом Марлзом під час зустрічі у Львові.

За словами Шмигаля, половина цієї суми буде спрямована на велику партію ПЗРК. Понад 30 млн доларів – на безпілотники в межах «коаліції дронів», а решта суми – на інші військові потреби.

Крім того, Австралія передасть Україні боєприпаси класу «повітря-земля».

Австралія передасть Україні новий пакет допомоги на $100 млн фото 1

Загалом підтримка Австралією України вже складає понад $655 млн, із них $540 млн – це саме військова допомога.

Австралія передасть Україні новий пакет допомоги на $100 млн фото 2

«Надзвичайно цінуємо таку солідарність австралійського народу з Україною. Дякую пану Річарду Марлзу за глибоку залученість в українські справи, за дієву солідарність, за конкретні речі, які робить Австралія для України», – написав Шмигаль у своєму Telegram.

Нагадаємо, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні. Після голосування конгресмени, попри порушення регламенту, підняли українські прапори.

Читайте також: Допомога Україні від США: спікер Джонсон перед ухваленням законопроєкту молився
Теги: міністр Австралія земля військові боєприпаси Telegram повітря Денис Шмигаль військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Австралійські політики погодили так зване право на відключення, яке стане законом, коли досягнуть угоди щодо ширшого пакета змін у трудових відносинах
Шеф турбує у вихідні? Австралія посилює відповільність роботодавців
7 лютого, 20:23
Кіркорову заборонили в`їзд в Австралію
Австралія запровадила санкції проти відомих російських артистів
24 лютого, 15:14
Міністр оборони Австралії Річард Марлес (ліворуч) виступив із держсекретарем з оборони Британії Грантом Шаппсом
Австралія приєдналася до коаліції з постачання дронів Україні: деталі The Guardian
21 березня, 11:12

Події в Україні

Журналісти Forbes оцінили ситуацію під Очеретиним, назвавши її «відчайдушною» для ЗСУ
Журналісти Forbes оцінили ситуацію під Очеретиним, назвавши її «відчайдушною» для ЗСУ
Росія вкрала у ЗСУ технологію ураження цілей та активно застосовує на фронті – Bild
Росія вкрала у ЗСУ технологію ураження цілей та активно застосовує на фронті – Bild
Австралія передасть Україні новий пакет допомоги на $100 млн
Австралія передасть Україні новий пакет допомоги на $100 млн
Танкіст розповів, чи виправдали сподівання легендарні «Леопарди»
Танкіст розповів, чи виправдали сподівання легендарні «Леопарди»
Обмеження для чоловіків за кордоном: польський міністр розповів, що буде з українськими студентами
Обмеження для чоловіків за кордоном: польський міністр розповів, що буде з українськими студентами
Бої за Часів Яр: ЗСУ розповіли про плани ворога
Бої за Часів Яр: ЗСУ розповіли про плани ворога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Підозрюваний у вбивстві син екссудді Аблова дорогою до суду «опинився у реанімації»
22K
Молитовний сніданок в Ужгороді завершився скандалом: українські церкви проігнорували захід
9654
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8513
Голова райдержадміністрації збив натовп людей, розвідка знищила гелікоптер РФ. Головне за 26 квітня
8111
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
6540
Що загрожує росіянам, які на Олімпіаді демонструватимуть літеру «Z»? Відповідь президента МОК

Новини

Складне становище в енергетиці вимагає перегляду тарифу на світло для населення – нардеп
Сьогодні, 15:07
Україна досі споживає російський скраплений газ
Сьогодні, 13:06
Атака на Харків, пожежа на російському НПЗ: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Без опадів, переважно до 20° тепла: прогноз погоди на 27 квітня
Сьогодні, 05:19
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:55
Сонячні електростанції допомагають Україні обходитись без аварійного імпорту електроенергії – Міненерго
Вчора, 16:53

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua