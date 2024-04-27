Австралія передасть Україні новий пакет допомоги на $100 млн

Половина цієї суми буде спрямована на велику партію ПЗРК

Австралія готує для України новий пакет допомоги на $100 млн. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Про допомогу він домовився із віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Австралії Річардом Марлзом під час зустрічі у Львові.

За словами Шмигаля, половина цієї суми буде спрямована на велику партію ПЗРК. Понад 30 млн доларів – на безпілотники в межах «коаліції дронів», а решта суми – на інші військові потреби.

Крім того, Австралія передасть Україні боєприпаси класу «повітря-земля».

Загалом підтримка Австралією України вже складає понад $655 млн, із них $540 млн – це саме військова допомога.

«Надзвичайно цінуємо таку солідарність австралійського народу з Україною. Дякую пану Річарду Марлзу за глибоку залученість в українські справи, за дієву солідарність, за конкретні речі, які робить Австралія для України», – написав Шмигаль у своєму Telegram.

Нагадаємо, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні. Після голосування конгресмени, попри порушення регламенту, підняли українські прапори.