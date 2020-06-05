Автобус із футболістами португальської «Бенфіки» закидали камінням. Відео нападу



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«Бенфіка» не змогла переграти «Тонделу». після чого її автобус атакували Фото - A Bola

Постраждало двоє футболістів

Автобус з гравцями «Бенфіки» був закиданий камінням після першого матчу відновленого чемпіонату Португалії, повідомляє прес-служба клубу на офіційному сайті.

Повідомляється, що інцидент стався, коли автобус їхав зі стадіону «Ештадіу Да Луш» до тренувального центру. Півоборонці Юліан Вайґль та Андрія Живковіч були поранені осколками скла, після чого негайно доставлені в лікарню.

«Бенфіка» ґарантувала повну співпрацю з владою і закликала їх докласти всіх зусиль, щоб знайти злочинців.

Sou Portista, mas o que aconteceu no Benfica é uma vergonha para o nosso país. Acho que as pessoas levam o gosto por um clube demasiado a sério.

Vamos pôr o futebol português melhor, mesmo que seja uma missão impossível.#Benfica #benficaTondela pic.twitter.com/1T5bBcJEJo — StellaPolaris13 (@SPolaris13) June 4, 2020

У матчі 25-го туру чемпіонату Португалії «Бенфіка» приймала «Тонделу». Зустріч завершилася нульовою нічиєю.

«Бенфіка», набравши 60 очок у 25-ти матчах, очолює турнірну таблицю чемпіонату Португалії, випереджаючи «Порту» (60) за додатковими показниками.