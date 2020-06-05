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    Автобус із футболістами португальської «Бенфіки» закидали камінням. Відео нападу

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    &laquo;Бенфіка&raquo; не змогла переграти &laquo;Тонделу&raquo;. після чого її автобус атакували - Автобус із футболістами португальської «Бенфіки» закидали камінням. Відео нападу
    «Бенфіка» не змогла переграти «Тонделу». після чого її автобус атакували
    Фото - A Bola

    Постраждало двоє футболістів

    Автобус з гравцями «Бенфіки» був закиданий камінням після першого матчу відновленого чемпіонату Португалії, повідомляє прес-служба клубу на офіційному сайті.

    Повідомляється, що інцидент стався, коли автобус їхав зі стадіону «Ештадіу Да Луш» до тренувального центру. Півоборонці Юліан Вайґль та Андрія Живковіч були поранені осколками скла, після чого негайно доставлені в лікарню.

    «Бенфіка» ґарантувала повну співпрацю з владою і закликала їх докласти всіх зусиль, щоб знайти злочинців.

    У матчі 25-го туру чемпіонату Португалії «Бенфіка» приймала «Тонделу». Зустріч завершилася нульовою нічиєю.

    «Бенфіка», набравши 60 очок у 25-ти матчах, очолює турнірну таблицю чемпіонату Португалії, випереджаючи «Порту» (60) за додатковими показниками.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Бенфіка Юліан Вайґль Андрія Живковіч ФК «Тондела»
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