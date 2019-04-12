Португальський чаклун Жоау Фелікс побив «Айнтрахт» і приблизив «Бенфіку» до 1/4 Ліги Європи (відео)



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19-річний Жоау Фелікс видав фантастичну гру Twitter

Франкфуртці грали вдесятьох з 20-ї хвилини, Жоау Фелікс забив їм тричі і відзначився результативним пасом

Лісабонська «Бенфіка» впевнено виграла перший матч 1/4 фіналу Ліги Європи. На рідному «Естадіу да Луж» каманда Бруну Лаґе впевнено здолала франкфуртський «Айнтрахт».

«Бенфіка» (Лісабон, Португалія) - «Айнтрахт» (Франкфурт, Німеччина) - 4:2

Голи: 1:0 - Жоау Фелікс (21, з пенальті). 1:1 - Лука Йовіч (40). 2:1 - Жоау Фелікс (43). 3:1 - Рубен Діаш (50). 4:1 - Жоау Фелікс (54). 4:2 - Ґонсалу Пасьєнсія (72)

«Бенфіка»: Влаходімос - Корш'я (Піцці, 66), Рубен Діаш, Жардел (к), Алекс Ґрімальдо - Жедсон Фернандеш, Самаріс (Андрія Живковіч, 85), Фейса, Черві - Рафа Сілва (Сеферовіч, 60), Жоау Фелікс. Тренер - Бруну Лаґе

«Айнтрахт»: Кевін Трапп — Гасебе, Абрагам (к), Гінтерреґер, Н’Діка — Данні Да Кошта, Себастьян Роде (Ґачіновіч, 85), Желсон Фернандеш, Філіп Костіч — Анте Ребіч (Ґонсало Пасієнсія, 68), Лука Йовіч (Джонатан Де Ґузман, 60). Тренер Аді Гюттер

Суддя: Тейлор (Англія)

Попередження: Самаріс (82) - Лука Йовіч (4), Анте Ребіч (26), Гасебе (82)

Вилучення: Н'Діка (20)

11 квітня. Лісабон. «Естадіу да Луж»

На хід зустрічі вплинув епізод на 20-й хвилині зустрічі, коли оборонець гостей Обіт Еван Н'Діка ціною вилучення порушив правила у власній карній зоні. «Айнтрахт» залишився у меншості, а Жоау Фелікс пробив з позначки без шансів для Кевіна Траппа.

Відігратися гості змогли незадовго до перерви, після перехоплення на чужій половині поля. Анте Ребіч промчав по місцю лівого півсереднього і віддав передачу на Луку Йовіча - 1:1.

Проте піти на перерву за рівного рахунку «Айнтрахту» не вдалося. Жоау Фелікс забив ударом з-за меж карного майданчика - 2:1.

На початку другого тайму «Бенфіка» забила ще двічі. Перше взяття воріт відбулося після подачі кутового. І знову не без участі Жоау Фелікса, який скинув м'яч головою Рубенові Діашу на порожні ворота - 3:1.

Через чотири хвилини Жоау Фелікс оформив хет-трик. Алекс Ґрімальдо віддав передачу зліва, а Фелікс із району одинадцятиметрової позначки пробив точно в кут - 4:1.

Шанси на порятунок франкфуртцям подарував гол португалця Ґонсалу Пасьєнсії, котрий красивим ударом головою замкнув подачу з кутового - 4:2.

Матч-відповідь команди зіграють через тиждень, 18 квітня.