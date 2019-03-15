Жеребкування 1/4 Ліги Європи: «Челсі» проти «Славії» і решта чвертьфінальних протистоянь
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Найцікавішу пару склали «Наполі» і «Арсенал»
У Ньоні (Швейцарія), в штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи.
Процедуру провели генеральний секретар УЄФА Джорджо Маркетті і знаний голландський нападник П'єр ван Гойдонк, який вигравав Кубок УЄФА в складі роттердамського «Феєноорда».
Чвертьфінальні пари Ліги Європи-2018/2019
«Наполі» (Неаполь, Італія) - «Арсенал» (Лондон, Англія)
«Вільярреал» (Іспанія) - «Валенсія» (Іспанія)
«Бенфіка» (Лісабон, Португалія) - «Айнтрахт» (Франкфурт, Німеччина)
«Славія» (Прага, Чехія) - «Челсі» (Лондон, Англія)
Півфінальні пари
«Наполі»/«Арсенал» - «Вільярреал»/«Валенсія»
«Бенфіка»/«Айнтрахт» - «Славія»/«Челсі»
Календар вирішальних стадій Ліги Європи
11 квітня: 1/4 фіналу, перші матчі
18 квітня: 1/4 фіналу, матчі-відповіді
2 травня: 1/2 фіналу, перші матчі
9 травня: 1/2 фіналу, матчі-відповіді
29 травня: фінал на Національному стадіоні в Баку