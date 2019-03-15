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    Жеребкування 1/4 Ліги Європи: «Челсі» проти «Славії» і решта чвертьфінальних протистоянь

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    У поточному розіграші Ліги Європи форвард &laquo;Челсі&raquo; Олів'є Жиру забив уже дев'ять м'ячів - Жеребкування 1/4 Ліги Європи: «Челсі» проти «Славії» і решта чвертьфінальних протистоянь
    У поточному розіграші Ліги Європи форвард «Челсі» Олів'є Жиру забив уже дев'ять м'ячів
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    Найцікавішу пару склали «Наполі» і «Арсенал»

    У Ньоні (Швейцарія), в штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи.

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    Процедуру провели генеральний секретар УЄФА Джорджо Маркетті і знаний голландський нападник П'єр ван Гойдонк, який вигравав Кубок УЄФА в складі роттердамського «Феєноорда».

    Чвертьфінальні пари Ліги Європи-2018/2019

    «Наполі» (Неаполь, Італія) - «Арсенал» (Лондон, Англія)
    «Вільярреал» (Іспанія) - «Валенсія» (Іспанія)
    «Бенфіка» (Лісабон, Португалія) - «Айнтрахт» (Франкфурт, Німеччина)
    «Славія» (Прага, Чехія) - «Челсі» (Лондон, Англія)

    Півфінальні пари

    «Наполі»/«Арсенал» - «Вільярреал»/«Валенсія»
    «Бенфіка»/«Айнтрахт» - «Славія»/«Челсі»

    Календар вирішальних стадій Ліги Європи

    11 квітня: 1/4 фіналу, перші матчі
    18 квітня: 1/4 фіналу, матчі-відповіді

    2 травня: 1/2 фіналу, перші матчі
    9 травня: 1/2 фіналу, матчі-відповіді

    29 травня: фінал на Національному стадіоні в Баку

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    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ жеребкування Ліга Європи ФК Челсі ФК Наполі ФК Арсенал (Лондон) ФК Айнтрахт (Франкфурт) ФК Вільярреал ФК Валенсія ФК Бенфіка ФК Славія (Прага) Джорджо Маркетті П'єр ван Гойдонк
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