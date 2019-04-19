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    Покарані за зверхність: «Бенфіка» не втримала переваги в два м'ячі у матчі 1/4 Ліги Європи проти «Айнтрахта» (відео)

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    Хет-трик Жоау Фелікса в першому матчі не допоміг &laquo;Бенфіці&raquo; вийти у півфінал - Покарані за зверхність: «Бенфіка» не втримала переваги в два м'ячі у матчі 1/4 Ліги Європи проти «Айнтрахта» (відео)
    Хет-трик Жоау Фелікса в першому матчі не допоміг «Бенфіці» вийти у півфінал
    as.com

    Розхолодженість у першому матчі коштувала лісабонцям місця у півфіналі

    Лісабонська «Бенфіка» не змогла відстояти домашньої переваги 4:2 у протистоянні 1/4 фіналу Ліги Європи з франкфуртським «Айнтрахтом». На «Да Луж» португальці мали чисельну первагу майже від початку зустрічі, але примудрилися пропустити у власні ворота два м'ячі. «Айнтрахт» таким подарунком скористався і відповів перемогою з потрібним рахунком 2:0. 

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    «Айнтрахт» (Франкфурт, Німеччина) - «Бенфіка» (Лісабон, Португалія) - 2:0

    Перший матч - 2:4

    Голи: 1:0 - Філіп Костіч (37). 2:0 - Себастьян Роде (67)
    «Айнтрахт»: Кевін Трапп — Гасебе, Абрагам (к), Фалетт (Єтро Віллемс, 90+2) — Данні Да Кошта, Желсон Фернандеш, Себастьян Роде (Торро, 85), Філіп Костіч — Ґачіновіч - Анте Ребіч, Лука Йовіч (Ґонсало Пасієнсія, 76). Тренер - Аді Гюттер
    «Бенфіка»: Влаходімос - Андре Алмейда (Хонас, 79), Рубен Діаш, Жардел (к), Алекс Ґрімальдо - Жедсон Фернандеш, Самаріс (Піцці, 70), Фейса, Рафа Сілва (Едуардо Сальвіо, 72) - Сеферовіч, Жоау Фелікс. Тренер - Бруну Лаґе
    Суддя: Орсато (Італія)
    Попередження: Абрагам (74), Фалетт (78), Анте Ребіч (83) - Хонас (90+3)
    18 квітня. Франкфурт-на-Майні. «Коммерцбенк-Арена»

    Відкрив рахунок на 37-й хвилині Філіп Костіч, котрий добив м'яч у ворота після влучання з дальньої відстані у стійку Міятом Ґачіновічем.

    Перевагу в цьому двобої франкфуртці отримали в середині другого тайму, коли Себастьян Роде майстерним дальнім ударом влучив у кут після скидки Анте Ребіча.

    У півфіналі «Айнтрахт» зіграє з лондонським «Челсі», який переміг сьогодні в повторному матчі 4:3 після звитяги 2:1 на виїзді празьку «Славію».

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