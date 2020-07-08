  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Автор першого голу в історії збірної України сказав, за яких причин «Ворскла» може забрати Кубок у «Динамо»

    • Розсилка
    Іванові Гецку сумно бачити, в що зараз перетворюється київське&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; - Автор першого голу в історії збірної України сказав, за яких причин «Ворскла» може забрати Кубок у «Динамо»
    Іванові Гецку сумно бачити, в що зараз перетворюється київське «Динамо»
    Фото - Укрінформ

    Іван Гецко схильний вважати фаворитами киян

    Іван Гецко, колишній форвард збірної України і автор першого голу в її історії, поділився очікуваннями від фінального матчу Кубка України, в якому сьогодні, 8 липня, починаючи з 21:30 зіграють київське «Динамо» і полтавська «Ворскла».

    «Для мене «Динамо» - це ім'я, еліта, найсильніше, що у нас було з часів СССР. І сьогодні «Динамо» перетворюється на те, що навіть не хотілося б вірити. Тому мене насторожує, невже «Динамо», яке вигравало єврокубки, яке є клубом європейського рівня, може дозволити собі поступитися «Ворсклі».

    Ніхто не буде засуджувати «Ворсклу», якщо вона не обіграє «Динамо». Полтавці вийдуть на поле розкутими. А на «Динамо» тиснуть згори. Вони повинні, вони зобов'язані перемогти. Їх неправильно зрозуміють, не визнають, якщо вони програють.

    У мене є два прогнози по рахунку. Перший: Київ просто розірве Полтаву ще в першому таймі. Другий – буде серія пенальті, і молодий воротар «Ворскли» Ісенко знову створить диво, принісши полтавцям титул», - наводить слова Гецка український Metaratings.

     Читайте також: Арбітриня Катерина Монзуль. Жінка, яка змінить футбольну історію
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Динамо» ФК Ворскла Павло Ісенко Іван Гецко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ