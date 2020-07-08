Автор першого голу в історії збірної України сказав, за яких причин «Ворскла» може забрати Кубок у «Динамо»



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Іванові Гецку сумно бачити, в що зараз перетворюється київське «Динамо» Фото - Укрінформ

Іван Гецко схильний вважати фаворитами киян

Іван Гецко, колишній форвард збірної України і автор першого голу в її історії, поділився очікуваннями від фінального матчу Кубка України, в якому сьогодні, 8 липня, починаючи з 21:30 зіграють київське «Динамо» і полтавська «Ворскла».

«Для мене «Динамо» - це ім'я, еліта, найсильніше, що у нас було з часів СССР. І сьогодні «Динамо» перетворюється на те, що навіть не хотілося б вірити. Тому мене насторожує, невже «Динамо», яке вигравало єврокубки, яке є клубом європейського рівня, може дозволити собі поступитися «Ворсклі».

Ніхто не буде засуджувати «Ворсклу», якщо вона не обіграє «Динамо». Полтавці вийдуть на поле розкутими. А на «Динамо» тиснуть згори. Вони повинні, вони зобов'язані перемогти. Їх неправильно зрозуміють, не визнають, якщо вони програють.

У мене є два прогнози по рахунку. Перший: Київ просто розірве Полтаву ще в першому таймі. Другий – буде серія пенальті, і молодий воротар «Ворскли» Ісенко знову створить диво, принісши полтавцям титул», - наводить слова Гецка український Metaratings.