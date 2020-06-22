Як «Зоря» у матчі за Лігу чемпіонів «Десну» відчепила (відео)
Луганці намагаються надолужити згаяне в матчі з «Динамо»
Луганська «Зоря» в матчі 27-го туру української Прем’єр-ліги перемогла на виїзді чернігівську «Десну». Матч мав важливе турнірне значення, адже команди ділили третє-четверте місця і продовжують боротися з київським «Динамо» за другу позицію, яка дає право виступати в Лізі чемпіонів.
Перемогу команді Віктора Скрипника принесли голи Владислава Кочергіна і Богдана Михайличенка на початку кожного з таймів. Суперники один гол відіграли на восьмій компенсованій до основного часу хвилині – з пенальті відзначився Денис Фаворов.
Після цієї перемоги луганці знову наздогнали «Динамо» в таблиці – у команд по 52 очка. Правда, свій матч 27-го туру проти «Колоса» з Ковалівки кияни проведуть сьогодні о 19:30.
«Десна» з 49-ма очками відсунулася на четверте місце.Нагадаємо, що в суботу «Шахтар» достроково, за п’ять турів до фінішу оформив чемпіонство.