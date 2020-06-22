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    Як «Зоря» у матчі за Лігу чемпіонів «Десну» відчепила (відео)

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    &laquo;Зоря&raquo; у матчі за Лігу чемпіонів перемогла &laquo;Десну&raquo;&nbsp; - Як «Зоря» у матчі за Лігу чемпіонів «Десну» відчепила (відео)
    «Зоря» у матчі за Лігу чемпіонів перемогла «Десну» 
    Фото - ФК «Десна»

    Луганці намагаються надолужити згаяне в матчі з «Динамо»

    Луганська «Зоря» в матчі 27-го туру української Прем’єр-ліги перемогла на виїзді чернігівську «Десну». Матч мав важливе турнірне значення, адже команди ділили третє-четверте місця і продовжують боротися з київським «Динамо» за другу позицію, яка дає право виступати в Лізі чемпіонів.

    Перемогу команді Віктора Скрипника принесли голи Владислава Кочергіна і Богдана Михайличенка на початку кожного з таймів. Суперники один гол відіграли на восьмій компенсованій до основного часу хвилині – з пенальті відзначився Денис Фаворов.

    Після цієї перемоги луганці знову наздогнали «Динамо» в таблиці – у команд по 52 очка. Правда, свій матч 27-го туру проти «Колоса» з Ковалівки кияни проведуть сьогодні о 19:30.

    «Десна» з 49-ма очками відсунулася на четверте місце.

    Нагадаємо, що в суботу «Шахтар» достроково, за п’ять турів до фінішу оформив чемпіонство.
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК «Зоря» ФК «Десна» Денис Фаворов Богдан Михайличенко Віктор Скрипник Владислав Кочергін
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