Як «Зоря» у матчі за Лігу чемпіонів «Десну» відчепила (відео)



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«Зоря» у матчі за Лігу чемпіонів перемогла «Десну» Фото - ФК «Десна»

Луганці намагаються надолужити згаяне в матчі з «Динамо»

Луганська «Зоря» в матчі 27-го туру української Прем’єр-ліги перемогла на виїзді чернігівську «Десну». Матч мав важливе турнірне значення, адже команди ділили третє-четверте місця і продовжують боротися з київським «Динамо» за другу позицію, яка дає право виступати в Лізі чемпіонів.

Перемогу команді Віктора Скрипника принесли голи Владислава Кочергіна і Богдана Михайличенка на початку кожного з таймів. Суперники один гол відіграли на восьмій компенсованій до основного часу хвилині – з пенальті відзначився Денис Фаворов.

Після цієї перемоги луганці знову наздогнали «Динамо» в таблиці – у команд по 52 очка. Правда, свій матч 27-го туру проти «Колоса» з Ковалівки кияни проведуть сьогодні о 19:30.

«Десна» з 49-ма очками відсунулася на четверте місце.