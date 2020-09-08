Баскетболіст НБА Михайлюк порівняв карантин у США та Україні



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Михайлюк взяв участь у відкритті сучасного баскетбольного майданчика у Черкасах і нагородив вихованців місцевого клубу Світлина - сайт Черкаських Мавп

23-річний баскетболіст провів вже два сезони в НБА

Гравець «Детройт Пістонс», повернувшись у Черкаси на кілька тижнів, розповів про достроково завершений сезон, про НБА під час пандемії коронавірусу та нову баскетбольну реальність.

Наразі в НБА для команд, які не пробилися в плей-офф настала відпустка.

«Грубо кажучи, так, у нас відпустка. Але всі гравці, хто хоче тренуватися – приходили на клубну базу і працювали. Ніхто не знав, що буде влітку. Думали, що для тих 8-ми команд, які не потрапили до плей-оф, зроблять такий мінітурнір, як для 22-ох команд в Орландо, тільки в іншому місці. Тоді я не міг приїхати додому, тому що не знав, коли все вирішиться. Зараз всі клуби роблять, щось таке, як «Bubble» (ізоляційна зона в Орландо, де дограють сезон НБА). У кожного клубу, в кожному місті буде така структура. У нас в Детройті система така – ми приїздимо на базу, заселяємося в готель, нас тестують кожен день. Пересуваємося тільки з готелю в ігрову залу і навпаки», - зізнався Михайлюк.

Уродженець Черкас пригадав, як проходив карантин в США, а також порівняв його із тим, що бачить наразі в Україні.

«Коли карантин тільки розпочався, нікого на вулицях не було. Всі сиділи вдома. Так було близько трьох тижнів – місяць. Далі почалося послаблення. Я вже через місяць почав тренуватися на вулиці, а ще через кілька місяців, коли нам дозволили працювати в залах, я відновив повноцінну роботу. Зараз багато обмежень знято, але в заклади і ресторани не пускають без масок, люди ходять у масках, намагаються дотримуватися усіх норм, - говорить свінгмен «Детройту». - Пройшовся по вулиці (в Черкасах – ред.), подумав, що люди не дуже знають про карантин. Культурного шоку не було, але побувши кілька днів тут, помітно, що люди не дуже серйозно ставляться до цього. Втім я вважаю, що потрібно дотримуватись усіх норм. Тому що це серйозна ситуація, з цим не жартують».

Також вихованець «Черкаських Мавп» побачив позитив для себе, якщо наступний сезон НБА будуть проводити, як плей-офф нинішнього.

«Для мене навіть є певний позитив у цьому. Бо по суті ти граєш у тренувальній залі. Нікого в залі немає, просто дві команди приходять пограти 5 на 5. Ментально це навіть трохи легше. Як зараз під час догравання сезону НБА практично в кожному матчі гравці забивають по 40-50 очок. Для «скорерів» і снайперів значно легше виконувати кидки у маленькій залі, коли немає трибун і глядачів, тому що перспектива для зору не така широка. Я думаю, мені навіть легше буде за таких обставин», - підсумував Михайлюк.

Зазначимо, що крайній сезон став для українця проривним у НБА. Михайлюк став одним із ключових гравців «Детройт Пістонс», потрапив на Вікенд усіх зірок НБА. Статистика гравця в другому сезоні в НБА склала: 56 матчів (27 у старті), 9,0 очка, 1,9 підбирання, 1,9 передачі, 41 відсоток з гри, 40 відсотків триочкових, 81,4 відсотка штрафних.

Джерело: БК Черкаські Мавпи