Найдорожчий футболіст світу інфікувався коронавірусом



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Мбаппе було визнано найкращим молодим футболістом чемпіонату світу-2018 Світлина - сайт Федерації футболу Франції

Мбаппе не допоможе «триколірним» у грі проти віце-чемпіонів світу

Нападник «Парі Сен-Жермен» і збірної Франції Кіліан Мбаппе отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Після позитивного тесту на Covid-19, футболіст був виключений зі складу збірної Франції на матч Ліги націй з Хорватією (8 вересня). Зазначено, що попередні два тести француза перед матчем зі Швецією дали негативний результат.

Примітно, що спортивний директор «ПСЖ» Леонардо розкритикував Федерацію футболу Франції через те, що клуб не був проінформований щодо ситуації з Мбаппе. За словами Леонардо, «ПСЖ» дізнався про позитивний тест Мбаппе на коронавірус із ЗМІ.

Варто відзначити, що коронавірусом вже заразилися й інші футболісти «Парі Сен-Жермен» - нападники Неймар і Мауро Ікарді, півзахисники Анхель Ді Марія і Леандро Паредес. Ці гравці недавно повернулися з відпустки на Ібіці.

Також додамо, 21-річний французький форвард Мбаппе - найдорожчий футболіст світу за версією авторитетного порталу transfermarkt. Трансферна вартість бомбардира оцінюється в 180 млн євро. У 2018 році нападник разом зі збірною Франції став чемпіоном світу.

Джерело: Федерація футболу Франції