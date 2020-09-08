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    В один день: «Динамо» відмовилося грати з глядачами, «Оболонь» виступить із уболівальниками

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    Домашній стадіон&nbsp;&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;НСК &laquo;Олімпійський&raquo; - В один день: «Динамо» відмовилося грати з глядачами, «Оболонь» виступить із уболівальниками
    Домашній стадіон «Динамо» НСК «Олімпійський»
    Facebook НСК Олімпійський

    В українському футболі назріває ще один скандал

    «Динамо» і «Оболонь» зіграють свої наступні матчі в один день в Києві при різних обмежувальних заходах, які були встановлені в зв'язку з епідемією коронавірусу.

    «Згідно з обмеженнями, що зараз діють у нашій країні, уболівальники поки що не можуть бути присутніми на трибунах під час матчів, а гравці – відчути їхню підтримку під час гри. Найближчий поєдинок «Динамо» з чернігівською «Десною» теж відбудеться без глядачів, тож за ним можна буде поспостерігати на екранах телевізорів, телефонів та інших гаджетів», - сказано у повідомленні «біло-синіх».

    У той же час «Оболонь», яка прийматиме «Прикарпаття» в Києві на «Оболонь-Арені», вже покликала глядачів відвідати матч. Відповідне оголошення київський клуб розмістив в соціальних мережах. Клуб зможе прийняти 25 відсотків глядачів на арені, яка має загальну кількість місць в 5100.

    Примітно, що у Києві станом на восьме вересня зафіксовано 15 511 випадків захворювання на коронавірус, що після Львівської області є найвищим показником.

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    Джерело: Офіційний сайт Динамо

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