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    Провести будь-якою ціною: в уряді Японії розповіли про майбутнє Олімпіади-2021

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    <p>У червні оргкомітет Ігор в Токіо офіційно виступив за спрощення формату проведення змагань в наступному році</p> - Провести будь-якою ціною: в уряді Японії розповіли про майбутнє Олімпіади-2021

    У червні оргкомітет Ігор в Токіо офіційно виступив за спрощення формату проведення змагань в наступному році

    Twitter Олімпіади-2020

    В Японії переконані в необхідності проведення Олімпійських ігор

    Міністр у справах Олімпійських ігор Японії Сейко Хасімото заявила, що перенесені Ігри в Токіо повинні бути проведені в наступному році будь-якою ціною.

    На думку Хасімото, Літні Олімпійські ігри в Токіо, які були перенесені на 2021 рік через пандемію коронавірусу, необхідно провести будь-якою ціною з урахуванням зусиль, витрачених спортсменами і організаторами на підготовку.

    «Всі люди, які мають відношення до Ігор, працюють разом і ведуть підготовку. Те ж саме стосується і спортсменів, які докладають значних зусиль в нинішніх обставинах. Ми повинні провести Олімпіаду будь-якою ціною», - підкреслила Хасімото.

    Зазначається, що група уряду Японії, якій було доручено сформулювати кроки з протидії пандемії коронавірусу на Іграх в Токіо, провела своє перше засідання у співпраці з місцевим оргкомітетом Олімпійських ігор.

    Додамо, Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавирусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року. При цьому назва Ігор «Токіо-2020» буде збережена.

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    Джерело: Aгентство Kyodo

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Японія коронавірус
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