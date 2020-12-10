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    Батькові братів Суркісів виповнився 101 рік (фото)

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    Рахміль Давидович Суркіс залишається енергійним і в 101 - Батькові братів Суркісів виповнився 101 рік (фото)
    Рахміль Давидович Суркіс залишається енергійним і в 101
    Світлина - ФК «Динамо»

    Рахміль Суркіс ще час від часу відвідує матчі «Динамо» навіть у ці складні коронавірусні часи

    Батько співвласників футбольного клубу «Динамо» Рахміль Суркіс відсвяткував 101-й День народження.

    Діда у соцмережах привітала онука Яна, донька президента «Динамо» Ігоря Суркіса.

    «Скільки пам'ятаю себе, завжди захоплювалася дідусем! Завжди з нетерпінням чекала на 10 грудня, щоб привітати дідуся. Пам'ятаю його 90-річчя, потім 95, потім 99, потім 100! А сьогодні моєму дідусеві 101 рік! Бажаю всім бути такими ж активними і так само любити життя, як наш Мішаня! Ми тебе любимо! До 120!», - написала Яна.

    Яна Суркіс із дідом
    Яна Суркіс із дідом

    Рахміль Суркіс народився у 1919 році в єврейській родині в селі Петроверівка в 100 км від Одеси. Батько – пекар, мати – домогосподарка. У родині Суркісів було п’ять дітей (чотири хлопці і сестра).

    Сам Рахміль хотів стати юристом і навіть ходив на судові засідання у вісім-дев’ять років. Але мати хотіла, щоб він став медиком. «Мій старший брат, Лев Давидович, вже в Одесі, в педінституті, навчався, і після того, як я в 13 років єврейську семирічку закінчив, чомусь мої документи взяв і в медичний робітфак здав – так я там і з’явився. Ну а після медичного робітфаку куди йти? В медінститут», - говорив в інтерв'ю «Гордону» найстарший Суркіс.

    Суркіс працював лікарем 60 років. Його основна спеціальність – невропатолог.

    У 1942-му Рахміль Давидович закінчив медичну академію і був відправлений у Ташкент (Узбекистан). Проте, за його словами, він хотів піти на фронт. Його відправили в Алма-Ату, де набирали добровольців. А потім до Казані, де зарахували військовим лікарем у полк зв'язку. Звідти відразу ж потрапив на Сталінградську битву. Потім була Курська дуга, «а потім – Україна і на Берлін. 28 квітня 45-го ми вже з автоматів-пістолетів на аеродромі Шонефельд стріляли».

    Після закінчення війни до 1950-го служив у Німеччині. Пішов у відставку полковником медичної служби. Нагороджений орденом «Великої вітчизняної війни» другого ступеня, двома орденами Червоної зірки, орденом Богдана Хмельницького і має більше 30 медалей.

    За київське «Динамо» Рахміль Давидович почав вболівати задовго до того, як він перейшов у 1992 році у власність його синів Григорія та Ігоря, які чомусь змінили по-батькові на «Михайлович». Прихильником «Динамо» Суркіс-старший став з 1957 року, коли переїхав з Німеччини до Києва. За словами Рахміля Давидовича, з того часу він лише одного разу пропустив домашній матч – захворів на грип.

    Сьогодні, у часи коронавірусного лихоліття, Рахмілеві Давидовичу, звісно, доводиться берегтися особливо ретельно. Але на окремих матчах «Динамо» він на зачиненому для вболівальників НСК «Олімпійський» все ж був.

     Читайте також: Столітнього Рахміля Суркіса привітали з «Днем перемоги» тортом із георгіївською стрічкою (фото)
    Теги: Григорій Суркіс Друга світова війна ФК «Динамо» Ігор Суркіс Яна Суркіс
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