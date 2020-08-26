Суркіс просив Міністерство охорони здоров’я закрити сектори для ультрас



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Таким банером динамівські ультрас зустріли команду вчора, на під'їзді до стадіону перед матчем на Суперкубок Світлина із соцмереж

Інших уболівальників власники «Динамо» пропонував пускати на стадіон

Власник київського «Динамо» Ігор Суркіс звертався до міністра охорони здоров’я Максима Степанова з проханням допустити уболівальників на матч Суперкубка України, у якому кияни вчора, 25 серпня, перемогли 3:1 донецький «Шахтар».

Правда, звернення це мало специфічний характер. Пропонуючи провести матч із глядачами, Ігор Михайлович одночасно радив закрити сектори на віражі за «Бессарабськими воротами», тобто якраз ті місця, де зазвичай розташовуються ультрас «Динамо». Суркіс мотивував свою рекомендацію тим, що «клуб не може гарантувати дотримання соціальної дистанції між так званими ультрас».

Насправді виглядає, що цей лист є продовженням війни між власником і фанатами команди, яка увійшла в активну фазі після призначення тренером «Динамо» 75-річного румунського спеціаліста Мірчі Луческу, котрий до того 12 років відпрацював у таборі головних суперників киян – донецького «Шахтаря».

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Зауважимо, що після вчорашньої перемоги «Динамо» здобуло Суперкубок України втретє поспіль.