Київське «Динамо» показало елементи ігрової форми на сезон-2020/2021 (фото)



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Сергій Сидорчук і Віталій Буяльський у новому сезоні отримають трохи іншу форму Світлина - ФК «Динамо»

Офіційної презентації екіпірування наразі не було

Київське «Динамо» напередодні старту нового чемпіонату України презентуватиме одразу три нових комплекти форми. Як стверджує Telegram-канал «Динамо Київ Inside», котрий пов’язують з головним творцем інформаційної політики клубу Сергієм Васильєвим, домашня форма буде білою, виїзна – синьою, а третій комплект є ексклюзивним і «прекрасний у всьому – і кольором, і дизайном, і стилем».

До слова, спортивним спонсором клубу є фірма New Balance. Саме вона на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook виклала перше фото майбутньої форми.

Вочевидь продемонстрований клапоть зі зворотнього боку

Між тим, ультрас київського клубу вже встигли висміяти один із варіантів сувенірної продукції, презентований клубним фан-шопом. «Чєр-на-мо-рєц! Наступна буде червона з ромбиком? Чи помаранчево-чорна?», - пишуть фанати, натякаючи, що дизайн одягу, м'яко кажучи, не в клубному стилі.

Динамівська морячка

Нагадаємо, що майбутній сезон ультрас «Динамо» збираються провести під гаслом «Динамо» без Суркісів». Причина – призначення тренером команди 75-річного румуна Мірчі Луческу, котрий впродовж 12-ти років очолював головних конкурентів киян «Шахтар».

Перший матч у сезоні-20120/2021 кияни проведуть завтра, 21 серня, на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві. Суперник – донецький «Олімпік». Через чотри дні, 25 серпня динамівці зійдуться в матчі за Суперкукубок України з «Шахтарем».