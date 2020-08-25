Луческу виграв перший трофей на чолі «Динамо»

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Мірча Луческу здобув перший трофей на чолі київського клубу під зливою Скрін-шот

Кияни втретє поспіль здобули Суперкубок України

Команда київського «Динамо» стала володарем Суперкубка України-2020. Як чинний володар національного Кубка, кияни перемогли чемпіонів країни – «Шахтар». «Біло-сині» здобули Суперкубок втретє поспіль і вдев’яте в історії. У «Шахтаря» - вісім Суперкубків.

Матч у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні відбувався без глядачів, але динамівські ультрас перед матчем вітання команді, тренеру і керівництву клубу все ж передали. Коли клубний автобус під’їжджав до НСК «Олімпійський», фанати розвернули розтяжку з текстом «Суркіси – ганьба «Динамо» і «Lucescu, go away».

Ультрас привітали Суркісів і луческу під стадіоном

«Шахтар» (Донецьк) – «Динамо» (Київ) – 1:3

Голи: 0:1 – Карлос Де Пена (20). 0:2 – Жерсон Родріґес (31). 1:2 – Жуніор Мораєш (37). 1:3 – Фран Соль (83)

«Шахтар»: П’ятов (к) – Додо, Сергій Кривцов (Фернандо, 87), Валерій Бондар (Коноплянка, 70), Микола Матвієнко – Маркос Антоніо (Марлос, 46), Тарас Степаненко – Тете (Манор Соломон, 61), Алан Патрік, Тайсон – Жуніор Мораєш. Тренер – Луїш Каштру

«Динамо»: Бущан – Тимчик, Кендзьора, Олександр Сирота, Олександр Караваєв – Шапаренко, Сергій Сидорчук – Жерсон Родріґеш, Буяльський (Леднєв, 82), Карлос Де Пена (Олександр Андрієвський, 74) – Супряга (Фран Соль, 61). Тренер – Мірча Луческу

Судді: Віталій Романов (Дніпро) – Андрій Скрипка (Кропивницький), Володимир Володін (Херсон)

Попередження: Шапаренко (49), Олександр Караваєв (59)

25 серпня. Київ. НСК «Олімпійський». Без глядачів

На початку зустрічі Луческу дав суперникам змогу грати першим номером. Кияни віддали суперникам середину поля, діючи на контратаках. І реалізовували їх вельми ефективно. Спершу після навісу Сергія Сидорчука рахунок відкрив Карлос Де Пена. А невдовзі, скориставшись необачним виходом з воріт Андрія П’ятова, з-за меж карного майданчика за комірець голкіперові «Шахтаря» м’яч закинув Жерсон Родріґес. Так «Динамо» на початку другої третини зустрічі повело 2:0.

До перерви донеччани один м’яч відіграли: після навісу Тете справа ударом головою ворота Георгія Бущана розмочив Жуніор Мораєш. Це додало грі інтриги. Впродовж усього другого тайму «Шахтар» висів на воротах «Динамо». Але забити так і не зміг. Більше того, незадовго до фінального свистка киянам вдалася контратака, вінцем якої став гол, організований гравцями, які вийшли на заміну: Олександр Андрієвський навісив, а Фран Соль влучно пробив головою – 3:1.

Мірча Луческу здобув свій перший трофей на чолі «Динамо». Цікаво, що саме румунський тренер приніс «Шахтареві» усі сім з восьми попередніх Суперкубків. Більше за нього цього трофею не вигравав ніхто.