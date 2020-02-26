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    «Баварія» - вирок для лондонських клубів

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    <p><span>&laquo;Баварія&raquo; за три роки розгромили три лондонські гранди</span></p> - «Баварія» - вирок для лондонських клубів

    «Баварія» за три роки розгромили три лондонські гранди

    ФК «Баварія»

    Цікава інформація для любителів футбольної статистики

    «Баварія» за три роки розгромила три лондонських клуби на їх полі.

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    Міць мюнхенської команди на собі відчули всі три гранди зі столиці Англії: «Арсенал» у березні 2017, «Тоттенхем» у жовтні 2019 та «Челсі» у лютому 2020.

    Статистично ця закономірність виглядає таким таким чином:

    • 07.03.2017. 1/8 фіналу. «Арсенал» – «Баварія» – 1:5
    • 01.10.2019. Груповий етап. «Тоттенхем» – «Баварія» – 2:7
    • 25.02.2020. 1/8 фіналу. «Челсі» – «Баварія» – 0:3
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