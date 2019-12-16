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    «Реал» - «Ман Сіті», «Челсі» - «Баварія» та інші: відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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    Протистояння&nbsp;&laquo;Челсі&raquo; та &laquo;Баварії&raquo; - одне з найцікавіших на стартовій стадії плей-оф - «Реал» - «Ман Сіті», «Челсі» - «Баварія» та інші: відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
    Протистояння «Челсі» та «Баварії» - одне з найцікавіших на стартовій стадії плей-оф
    UEFA.com

    Майже всі пари виглядають доволі непрогнозованими

    У понеділок, 16 грудня в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулось жеребкування першого раунду плей-оф Ліги Чемпіонів.

    У жеребкуванні брали участь вісім переможців груп, що були «сіяними», та вісім команд, які посіли другі місця. Сіяні команди проведуть матчі у відповідь на своєму полі. В 1/8 фіналу не могли зустрітися клуби з однієї асоціації та клуби, які грали в одній групі.

    Додамо, що вперше до плей-оф вийшли лише представники так званої «великої п’ятірки» європейського футболу – Англії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції.

    «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – «Парі Сен-Жкермен» (Париж, Франція)
    «Реал» (Мадрид, Іспанія) – «Манчестер Сіті» (Англія)
    «Аталанта» (Берґамо, Італія) – «Валенсія» (Іспанія)
    «Атлетіко» (Мадрид, Іспанія) – «Ліверпуль» (Англія)
    «Челсі» (Лондон, Англія) – «Баварія» (Мюнхен, Німеччина)
    «Олімпік» (Ліон, Франція) – «Ювентус» (Турин, Італія)
    «Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) – «Ляйпціґ» (Німеччина)
    «Наполі» (Італія) – «Барселона» (Іспанія)

    Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 18, 19, 25 і 26 лютого. Ігри-відповіді – 10, 11, 17 і 18 березня.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ жеребкування Ліга чемпіонів ФК Баварія ФК Челсі ФК Манчестер Сіті ФК Тоттнем Готспур ФК Реал (Мадрид) ФК Барселона ФК Ювентус ФК Наполі ФК Боруссія (Дортмунд) ФК Парі Сен-Жермен ФК Валенсія ФК Атлетіко (Мадрид) ФК Ліверпуль ФК Олімпік (Ліон) ФК «Аталанта» РБ «Ляйпціґ»
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