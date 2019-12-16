«Реал» - «Ман Сіті», «Челсі» - «Баварія» та інші: відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів



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Протистояння «Челсі» та «Баварії» - одне з найцікавіших на стартовій стадії плей-оф UEFA.com

Майже всі пари виглядають доволі непрогнозованими

У понеділок, 16 грудня в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулось жеребкування першого раунду плей-оф Ліги Чемпіонів.

У жеребкуванні брали участь вісім переможців груп, що були «сіяними», та вісім команд, які посіли другі місця. Сіяні команди проведуть матчі у відповідь на своєму полі. В 1/8 фіналу не могли зустрітися клуби з однієї асоціації та клуби, які грали в одній групі.

Додамо, що вперше до плей-оф вийшли лише представники так званої «великої п’ятірки» європейського футболу – Англії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції.

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – «Парі Сен-Жкермен» (Париж, Франція)

«Реал» (Мадрид, Іспанія) – «Манчестер Сіті» (Англія)

«Аталанта» (Берґамо, Італія) – «Валенсія» (Іспанія)

«Атлетіко» (Мадрид, Іспанія) – «Ліверпуль» (Англія)

«Челсі» (Лондон, Англія) – «Баварія» (Мюнхен, Німеччина)

«Олімпік» (Ліон, Франція) – «Ювентус» (Турин, Італія)

«Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) – «Ляйпціґ» (Німеччина)

«Наполі» (Італія) – «Барселона» (Іспанія)

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 18, 19, 25 і 26 лютого. Ігри-відповіді – 10, 11, 17 і 18 березня.