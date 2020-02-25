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    Ліга чемпіонів: «Баварія» б’є на виїзді «Челсі» і майже гарантує собі 1/4 фіналу (відео)

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    Так Серж Ґнабрі забивав удруге - Ліга чемпіонів: «Баварія» б’є на виїзді «Челсі» і майже гарантує собі 1/4 фіналу (відео)
    Так Серж Ґнабрі забивав удруге
    Getty Images (c) UEFA.com

    Перемогу баварцям приніс дубль Сержа Ґнабрі

    Мюнхенська «Баварія» зробила собі прекрасний дарунок до 120-річчя клубу. У виїзному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів найтитулованіший німецький клуб впевнено переграв на виїзді «Челсі».

    «Челсі» (Лондон, Англія) – «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – 0:3

    Голи: 0:1 – Ґнабрі (51). 0:2 – Ґнабрі (54). 0:3 – Роберт Левандовскі (76)

    «Челсі»: Віллі Кабальєро – Аспілікета (к) (Педро Родріґес, 73), Рюдіґер, Андреас Крістенсен, Маркос Алонсо – Росс Барклі (Вілліан, 61), Жоржіньо, Матео Ковачіч – Хамес Родріґес, Олів’є Жиру (Теммі Абрагам, 61), Маунт. Тренер – Френк Лемпард

    «Баварія»: Мануель Нойєр (к) – Павар, Жером Боатенґ, Алаба, Альфонсо Девіс – Тьяґо Алькантара (Ґорецка, 90), Йосуа Кімміх – Ґнабрі (Толіссо, 85), Томас Мюллер, Кінґслі Коман (Коутіньо, 66) – Роберт Левандовскі. Тренер – Ганс-Дітер Флік

    Судді: Кеман Тюрпен – Ніколя Дано, Сіріль Ґрінґор (усі – Франція)

    Попередження: Жоржіньо (49) – Тьяґо Алькантара (45+1), Йосуа Кімміх (50)

    Вилучення: Маркос Алонсо (83)

    25 лютого. Лондон. «Стемфорд Брідж»

    Доля зустрічі, а, можливо, всього протистояння була вирішена на початку другого тайму. Обидва голи організувала зв’язка Роберт Левандовскі – Серж Ґнабрі. У першому випадку німець замкнув передачу поляка зліва.

    Через три хвилини Ґнабрі пробив у дальній кут, отримавши пас на хід – 0:2.

    А третій м’яч Левандовскі забив уже сам. Але організував цей м’яч проривом через лівий край від центру поля Альфонсо Девіс – 0:3.

    Повторний матч у Мюнхені команди зіграють 18 березня.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Баварія ФК Челсі Вілліан Жоржіньо Віллі Кабальєро Педро Родріґес Матео Ковачіч Сесар Аспілікета Андреас Крістенсен Маркос Алонсо Олів'є Жиру Росс Барклі Мануель Нойєр Тьяґо Алькантара Хамес Родріґес Кінґслі Коман Серж Ґнабрі Леон Ґорецка Роберт Левандовскі Філіппе Коутіньо Антоніо Рюдіґер Френк Лемпард Мейсон Маунт Теммі Абрагам Корентен Толіссо Томас Мюллер Ганс-Дітер Флік Йосуа Кімміх Альфонсо Девіс Давід Алаба Жером Боатенґ Бенжамін Павар
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