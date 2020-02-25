Ліга чемпіонів: «Баварія» б’є на виїзді «Челсі» і майже гарантує собі 1/4 фіналу (відео)



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Так Серж Ґнабрі забивав удруге Getty Images (c) UEFA.com

Перемогу баварцям приніс дубль Сержа Ґнабрі

Мюнхенська «Баварія» зробила собі прекрасний дарунок до 120-річчя клубу. У виїзному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів найтитулованіший німецький клуб впевнено переграв на виїзді «Челсі».

«Челсі» (Лондон, Англія) – «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – 0:3

Голи: 0:1 – Ґнабрі (51). 0:2 – Ґнабрі (54). 0:3 – Роберт Левандовскі (76)

«Челсі»: Віллі Кабальєро – Аспілікета (к) (Педро Родріґес, 73), Рюдіґер, Андреас Крістенсен, Маркос Алонсо – Росс Барклі (Вілліан, 61), Жоржіньо, Матео Ковачіч – Хамес Родріґес, Олів’є Жиру (Теммі Абрагам, 61), Маунт. Тренер – Френк Лемпард

«Баварія»: Мануель Нойєр (к) – Павар, Жером Боатенґ, Алаба, Альфонсо Девіс – Тьяґо Алькантара (Ґорецка, 90), Йосуа Кімміх – Ґнабрі (Толіссо, 85), Томас Мюллер, Кінґслі Коман (Коутіньо, 66) – Роберт Левандовскі. Тренер – Ганс-Дітер Флік

Судді: Кеман Тюрпен – Ніколя Дано, Сіріль Ґрінґор (усі – Франція)

Попередження: Жоржіньо (49) – Тьяґо Алькантара (45+1), Йосуа Кімміх (50)

Вилучення: Маркос Алонсо (83)

25 лютого. Лондон. «Стемфорд Брідж»

Доля зустрічі, а, можливо, всього протистояння була вирішена на початку другого тайму. Обидва голи організувала зв’язка Роберт Левандовскі – Серж Ґнабрі. У першому випадку німець замкнув передачу поляка зліва.

Через три хвилини Ґнабрі пробив у дальній кут, отримавши пас на хід – 0:2.

А третій м’яч Левандовскі забив уже сам. Але організував цей м’яч проривом через лівий край від центру поля Альфонсо Девіс – 0:3.

Повторний матч у Мюнхені команди зіграють 18 березня.