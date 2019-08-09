«Баварія» забила 23 м’ячі в товариському матчі (відео)



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Новачок «Баварії» Люка Ернандес ФК «Баварія»

Чемпіони Німеччини розтрощили аматорів зі своєї федеральної землі

Чинний чемпіон німецької Бундесліги «Баварія» розтрощив аматорів з баварської команди «Роттах-Егерн» - 23:0.

Найбільше забитих м’ячів у доробку півзахисника Корентина Толіссо – чотири. По три забивали форварди Роберт Левандовський, Томас Мюллер, Квасі Врід та півзахисник Леон Горецка. Ще два забив півзахисник Ренату Саншеш. По одному м’ячу в доробку форвардів Леона Даяку, Сержа Гнабрі та Александера Нолленбергера, а також півзахисника Сарприта Сінгха. Гравець «Роттах-Егерна» Ларс Дітрих став автором автоголу.

У першому таймі чемпіони забили 11 м’ячів. За побиттям аматорів професіоналами спостерігали 2500 глядачів.

У складі мюнхенців дебютував захисник Люка Ернандес, якого придбали в іспанського «Атлетико» за рекордні для Німеччини 80 мільйонів євро.