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    «Баварія» забила 23 м’ячі в товариському матчі (відео)

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    Новачок &laquo;Баварії&raquo;&nbsp;Люка Ернандес - «Баварія» забила 23 м’ячі в товариському матчі (відео)
    Новачок «Баварії» Люка Ернандес
    ФК «Баварія»

    Чемпіони Німеччини розтрощили аматорів зі своєї федеральної землі

    Чинний чемпіон німецької Бундесліги «Баварія» розтрощив аматорів з баварської команди «Роттах-Егерн» - 23:0.

    Найбільше забитих м’ячів у доробку півзахисника Корентина Толіссо – чотири. По три забивали форварди Роберт Левандовський, Томас Мюллер, Квасі Врід та півзахисник Леон Горецка. Ще два забив півзахисник Ренату Саншеш. По одному м’ячу в доробку форвардів Леона Даяку, Сержа Гнабрі та Александера Нолленбергера, а також півзахисника Сарприта Сінгха. Гравець «Роттах-Егерна» Ларс Дітрих став автором автоголу.

    У першому таймі чемпіони забили 11 м’ячів. За побиттям аматорів професіоналами спостерігали 2500 глядачів.

    У складі мюнхенців дебютував захисник Люка Ернандес, якого придбали в іспанського «Атлетико» за рекордні для Німеччини 80 мільйонів євро.

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