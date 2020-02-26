Ліга Чемпіонів: «Наполі» - «Барселона» 1:1 - Ґаттузо здивував Сетьєна

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У вівторок, 25 лютого, в охопленій епідемією коронавірусу COVID-2019 Італії, відбувся матч Ліги Чемпіонів

До цього команди ніколи не грали між собою у єврокубках.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, перший матч. Неаполь, стадіон Сан-Паоло

«Наполі» – «Барселона» - 1:1

Голи: 1:0 - Дріс Мертенс (30). 1:1 – Ґрізманн (57)

«Наполі»: Оспіна – Ді Лоренцо, Манолас, Максимовіч, Руї – Руїс, Демме (Аллан, 80), Зелінські – Кальєхон, Дріс Мертенс (Мілік, 54), Інсіньє (Політано 74)

«Барселона»: тер Штеґен – Фірпо, Умтіті, Піке, Семедо – де Йонґ, Бускетс, Ракітіч (Артур, 56) – Мессі, Ґрізманн (Фаті 87), Відаль

Попередження: Інсіньє 61, Грізманн 83, Руї 89 – Бускетс 49, Мессі 66

Вилучення: Відаль (89)

Матч на Сан-Паоло був дебютом тренерським дебютом у Лізі Чемпіонів одразу для двох тренерів - і Гаттузо, і Сет’єн отримали роботу взимку. І якщо кантабрієць лише шукає себе у «Барселоні», то калабрієць вже має повне право називатися тією самою мітлою, що по-новому міте. В 2020 році Наполі вже перемагав «Інтер», «Лаціо» та «Ювентус», не були проти неаполітанці зняти скальп й з титулованих іспанців.

Втім, для початку треба було призвичаїтись до гри фаворита та нашатувати власні контратаки. Благо, для цього були всі умови. Реактивні фланги та трудяга Демме.

Класична гра в контроль м’яча зіграла з «Барсою» злий жарт на 30-й хвилині. Гості були занадто впенвнені у своїх силах - помилкою у центрі поля скористався Зелінські, який потягнув м’я до воріт Тен Штенгена й віддав пас на Мертенса - бельгієць потужно й надзвичайно красиво пробив - 1:0.

Проблеми «Барселони» цього сезону всім відомі. Брак форвардів став проблемою у першому таймі, але довго так продовжуватись не могло. Гості контролювали й нагнітали, а ще нещадно били надто сміливих господарів. Так, жертвою Бускетса став Мертенс. Перший отримав жовту за гру прямою ногою, а другий - травму, через яку змушений був піти відпочивати достроково. Без свого лідера «Наполі» трохи підсів, чим одразу скористалась «Барса». Згаданий Бускетс вижав максимум зі нагромадження гравців перед воротами Оспіни на 57-й звилині — запустив пасом у прорив правим флангом Семедо, той ідеально прострілив на ексфорварда Грізманна. 1:1.

Після цього «Барселона» мала ще кілька шансів забити, але їх не назвати 100-відсотковими, тим часом у Наполі відкрилося друге дихання - контратак побільшало (щоправда, без акцентованих ударів по воротам Тер Штегена), чимало було й нервів. На 89-й хвилині «Барселона взагалі лишилася у меншості - за суперечку з Руї дві жовті картки отримав чілійський ірокез Артуро Відаль. У «Наполі» з’явився шанс вирвати перемогу, але реалізувати його команда Гаттузо не змогла. Втім, якщо аналізувати весь матч, необхідно констатувати, що Гаттузо та «Наполі» здивували, але не виконали головного завдання.

Матч-відповідь відбудеться 18 березня у Іспанії. Шансів на те, що «Барселона» знову буде такою й дасть нові надії команді Гаттузо - будемо відверті - майже нема.