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    «Баварія» знищила «Динамо» в Лізі чемпіонів

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    Лідер німецького футболу легко розібрався з чемпіоном України - «Баварія» знищила «Динамо» в Лізі чемпіонів
    Лідер німецького футболу легко розібрався з чемпіоном України
    Фото: УЄФА

    Кияни пропустили п’ять голів від найкращого німецького клуба

    Чемпіон України «Динамо» зазнало нищівної поразки від «Баварії» в другому турі Ліги чемпіонів. Кияни старалися, намагалися гідно тримати удар, проте з більш швидкісними суперниками нічого вдіяти не змогли – 0:5.

    Істотно сплутав плани «Динамо» швидкий гол господарів. На початку матчу «Баварія» заробила право на кутовий, після подачі якого м’яч влучив у руку Сидорчуку. Пенальті реалізував Левандовський.

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    Кияни певний час приходили до тями, а коли повернулися в гру, провели кілька небезпечних атак. Усе б нічого, якби гості пильніше слідкували за найкращим бомбардиром світу останніх років. Варто було Миколенку не витримати лінію під час створення штучного положення «поза грою», як Мюллер вивів віч-на-віч Роберта. Левандовський такі моменти реалізує завжди.

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    Перед перервою «Динамо» мало скорочувати рахунок, але Де Пена не зумів переграти воротаря Ноєра.

    В другому таймі можна було сподіватися на іншу гру. «Баварія», по суті, результату вже майже досягла і не мала б бігти вперед всіма силами. Можливо, розраховували на це й підопічні Мірчу Луческу. Проте вийшло навпаки. Німецький клуб настільки додав у швидкості, що після перерви «Динамо» взагалі не було видно на полі. І добре, що отримали українці лише ще два голи. Могло бути більше. Відзначилися Гнабрі, який завершив ривок метрів на 30 влучним ударом у ближній кут, і Сане, який також пробивав під ближню стійку, але вже з лівого флангу.

    Докладніше: Ліга чемпіонів. «Баварія» – «Динамо» – 5:0: онлайн матчу.

    Ліга чемпіонів. Група Е. 2-й тур

    «Баварія» – «Динамо» – 5:0

    Голи: Левандовський (12, пенальти, 27), Гнабрі (68), Сане (74), Шупо-Мотінг (87).

    «Баварія»: Ноєр, Девіс (Павар, 69), Ернандес, Упамекано, Зюле, Горецка (Забітцер, 80), Кімміх, Сане (Сарр, 80), Мюллер, Гнабрі (Мусиала, 69), Левандовський (Шупо-Мотінг, 79).

    «Динамо»: Бущан, Миколенко, Шабанов, Забарний, Тимчик (Кендзьора, 46), Сидорчук, Андрієвський, Шапаренко (Шепелєв, 46), Де Пена, Циганков (Караваєв, 70), Гармаш (Супряга, 70).

    В паралельному матчі «Бенфіка» розгромила «Барселону» – 3:0.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Баварія» знищила «Динамо» в Лізі чемпіонів