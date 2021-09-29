Ліга чемпіонів. «Баварія» – «Динамо»: онлайн матчу

Чемпіон України спробує дати бій найсильнішій команді Німеччини

Київське «Динамо» проводить один з найскладніших матчів групового турніру Ліги чемпіонів. В Мюнхені його суперником буде місцева «Баварія», яка дев’ять останніх сезонів і близько нікого не підпускала до Срібної салатниці, яка вручається чемпіону Німеччини. Це команда для виробництва перемог на чолі з найуспішнішим бомбардиром останніх років Робертом Левандовським.

Про силу «Динамо» перед грою говорив Мірча Луческу. Тренер киян вважає, що цього року мюнхенський клуб виграє Лігу чемпіонів. Втім, безперечно, кияни дадуть бій. Хоч наші гравці і поступаються в майстерності, але тактично гнучкі і дуже не люблять поступатися.

«Главком» проводить онлайн-трансляцію матчу другого туру «Баварія» – «Динамо».

1 хв. МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ

Команди вийшли на поле. Звучить гімн Ліги чемпіонів.

Все готово до матчу. Зараз суперники з'являться на полі.

В Мюнхені сьогодні похмуро, але на полі буде спекотно.

Стали відомі стартові склади команд

«Баварія»: Ноєр, Кімміх, Упамекано, Зюле, Ернандес, Горетцка, Девіс, Сане, Гнабрі, Мюллер, Левандовський.

В запасі: Фрюхтль, Річардс, Павар, Станішич, Кьюзанс, Сарр, Рока, Забітцер, Ніанзоу, Мусіала.

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Забарний, Шабанов, Миколенко, Андрієвський, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Гармаш.

В запасі: Бойко, Нещерет, Караваєв, Сирота, Кендзьора, Шепелев, Лєднєв, Вербич, Вітіньйо, Антюх, Шкурін, Супряга.

Сьогодні зустрілися молодіжні команди клубів в Юнацькій лізі УЄФА. Дивно, але 19-річні німці майже нічого не змогли вдіяти з однолітками з Києва. Українська команда впевнено перемогла – 4:0, а два голи забив сенегальський форвард Діалло. Йому лише 18-ть, але демонструє дуже зрілу гру. Тож невдовзі, не виключено, побачимо його в основному складі.

Учора, нагадаємо, «Шахтар» та «Інтер» зіграли внічию – 0:0, а «Шериф» українського тренера Юрія Вернидуба на виїзді здолав «Реал» і очолив групу D.

Всі результати другого туру та турнірні таблиці Ліги чемпіонів

У матчі не візьме участь Віталій Буяльський. На тренуванні він зазнав травми і, не виключено, пропустить не тільки цю гру, а й матчі збірної проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини. У них не зіграють також Олександр Зінченко і Руслан Малиновський.