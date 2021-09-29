Голкіпер «Шахтаря» зупинив жахливу серію в Лізі чемпіонів

Андрій П’ятов пропускав голи в матчах турніру, починаючи з 2015 року

Воротар збірної України Андрій П’ятов відіграв на «0» в матчі другого туру групового турніру Ліги чемпіонів з «Інтером». У кінці зустрічі голкіпер «Шахтаря» здійснив два сейви й допоміг команді здобути перше очко в поточному розіграші. Нічия (0:0) стала справжньою подією для стража воріт. П’ятов перервав серію з матчів з пропущеними м'ячами поспіль, яка налічувала 27 ігор.

Востаннє Андрій П'ятов не пропускав у Лізі чемпіонів у 2015 році – у матчі 1/8 фіналу проти «Баварії» у Львові. Тоді матч закінчився 0:0. Це було 17 лютого 2015 року.

З того часу воротар провів 27 матчів у Лізі чемпіонів, і у кожному пропускав голи. Усього під час цієї серії П’ятов пропустив 65 голів.

Загалом на рахунку голкіпера «Шахтаря» 71 матч в основній сітці Ліги чемпіонів і 120 пропущених м’ячів.