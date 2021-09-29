Усик розповів про ставлення до «Динамо» і все переплутав

Смаки боксера у футболі не збігаються з симпатіями сина

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик на прес-конференції відповів на запитання про те, за яку команду він вболіває в футболі. Втім, наведені ним факти в реальному житті якщо й були, то в інший часовий період.

«Я вболіваю за «Динамо» дуже давно, ще мій тато за нього вболівав. Пам'ятаю, коли мені було років 12, я ще не ходив на бокс, а займався футболом. Грав в «Таврії». Мені здається, в 2001 або в 2002 році «Динамо» приїхало до Сімферополя і програло «Таврії». Уявляєте, який момент? Я вболіваю за «Динамо» і граю за «Таврію». Коли всі радіють, а я сиджу і думаю: «Чого ви радієте?»

Насправді київське «Динамо» поступилося «Таврії» всього кілька разів – у 1995-му (2:1), 2007-му (2:0) і 2013-му (3:2). До 1999 року він жив у селі Риботін Чернігівської області. Ймовірно, мова йде про 2003 рік. Тоді «Таврія» і «Динамо» зіграли внічию – 0:0.

«Мій син вболіває за «Шахтар». Мені доведеться піти з ним на один матч Ліги чемпіонів, а потім на інший. Я не переконуватиму його. Круто, що він має свою думку», – розповів Усик.

Усик переміг Джошуа суддівським рішенням за підсумками 12 раундів.

Раніше стало відомо, що Усик повезе боксерські пояси в окупований Крим.

В Борисполі він також розповів, чому віддав чемпіонські пояси Джошуа.

Тим часом стало відомо, що було написано на рукавицях Усика в бою з Джошуа.