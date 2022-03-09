Бекхем пожертвував 1 млн фунтів для українських дітей, що постраждали від війни

Девід Бекхем: «Приєднуйтесь до мене та зробіть усе, що у ваших силах»

Англійський футболіст закликав усіх жертвувати на допомогу Україні

Знаменитий англійський футболіст Девід Бекхем та його дружина Вікторія, екс-солістка гурту Spice Girls, спільно з ЮНІСЕФ відкрили збір грошей на допомогу дітям України, які постраждали від війни з Росією, – повідомляєSport.ua. спорт, війна

Подружжя Бекхем вже зробила перший внесок, який склав 1 млн фунтів стерлінгів. Спортсмен закликав усіх небайдужих підтримати його ініціативу та допомогти найменшим громадянам України.

«Матері змушені тікати разом із дітьми. Сім'ї розлучені. Дітей забирають із ліжок, щоб уночі залишити свої будинки. Оскільки війна в Україні триває вже два тижня, потреби сімей загострюються, а 7,5 млн дітей зараз перебувають під загрозою. В допомогу входять і медикаменти, i безпечна евакуація сімей. Будь ласка, приєднуйтесь до мене та зробіть усе, що у ваших силах», – сказав Девід Бекхем.

Нагадаємо, що легендарний український футболіст, колишній гравець «Динамо», збірної України та лондонського «Арсенала» Олег Лужний зараз захищає Україну в лавах територіальної оборони. «Російські окупанти обстрілюють і руйнують цілі міста та селища, люди залишаються без газу, світла, води та їжі. Але наша нація як ніколи єдина», – сказав Лужний.