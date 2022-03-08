Тренер ФК «Таврія» Олег Федорчук: Ми вже перемогли

Футбольний тренер висловив свою думку про результати вторгнення Росії в Україну

Український тренер Олег Федорчук (зараз він тренує футбольний клуб «Таврія») вважає, що у військовому плані наші супротивники поступилися, – повідомляє Sport.ua.

«Війна насправді закінчилася. Якби не було в Росії ядерної зброї, то вже була б капітуляція. Чисто у військовому плані ясно, що ми перемогли. Наразі йдуть торги. За найпесимістичнішого розкладу все це триватиме ще один-два місяці. Якщо оптимістично – тиждень.

У російської армії не так багато ресурсів, як вони говорили. Вони завжди жили ілюзіями та обманом. Звикли самі себе у спорті дурити, що вони чемпіони світу з футболу. В армії – теж саме.

Головне, що наша країна допомогла вивезти дітей – наше майбутнє. За останні два дні в Києві я не побачив жодної дитини. Це говорить про те, що своє майбутнє ми вже врятували, воно у безпеці. А за територію ми боротимемося», – сказав Федорчук.

Нагадаємо, що легендарний чеський хокеїст Яромир Ягр, який у 50 років продовжує виступати за професійний хокейний клуб «Ритиржі Кладно», оголосив про перенесення останнього матчу сезону на найбільшу арену у Празі, щоб віддати отримані за квитки гроші на допомогу українським біженцям у Чехії.