Легенда чеського хокею збирає гроші для українських біженців

Яромир Ягр виступає під номером 68 – на згадку про вторгнення СРСР до Чехословаччини

Яромир Ягр переніс матч на саму велику арену у Чехії

Легендарний чеський хокеїст Яромир Ягр, який у 50 років продовжує виступати за професійний хокейний клуб із міста Кладно «Ритиржі Кладно» (Ягр також є власником клубу), оголосив про перенесення останнього матчу сезону на найбільшу арену у Празі, – повідомляє Sport.ua.

Арена вміщує 18 тис. глядачів, і Ягр попросив уболівальників купити усі квитки, щоб віддати отримані гроші на допомогу українським біженцям у Чехії.

Зазначимо, що легенда чеського хокею більшу частину кар'єри виступає під номером 68 – на згадку про скорботний для чехів та словаків 1968 рік, коли СРСР провів військове вторгнення до Чехословаччини.

Нагадаємо, що президент Української асоціації футболу Андрій Павелко звернувся до керівників національних футбольних асоціацій всього світу. «Щоб врятувати життя тисяч невинних українських дітей та жінок, потрібно якнайшвидше закрити небо над нашою країною. Закликаю вас звернутися з цим проханням до влади та військового керівництва ваших держав, а також світових лідерів, які впливають на таке рішення», – сказав Павелко.