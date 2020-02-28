«Шахтар» долає «Бенфіку» й на класі виходить до 1/8 фіналу Ліги Європи (відео)

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Зверніть увагу, навіть Тайсон посміхається «Шахтер»

Гольова феєрія у Ліссабоні на користь українців

Ліга Європи. 1/16 фіналу. Матч-відповідь

«Бенфіка» - «Шахтар» 3:3

Голи: Піцці (9), Діаш (36), Сілва (47) - Діаш (12, автогол), Степаненко (49), Алан Патрік (71)

Перший матч: «Шахтар» - «Бенфіка» - 2-1

Загальний рахунок: 4-5

Матч у Ліссабоні став справжнім святом футболу. Відкритого. З великою кількістю помилок у захисті. Власне, таким він був більшу частину й першої гри, але тоді підвела реалізація. Нині ж такої проблеми не було.

Вже у стартові хвилини команди обмінялись голами - спочатку забили господарі - відзначився Піцці, за три хвилини рахунок став рівним - чудовий пас з глибини на Додо, простріл у штрафну - й Діаш заносить м’яч у власні ворота.

На 36-й хвилині той самий Діаш забив знову, але цього у ворота П’ятова - подача Піцці з кутового й позиційна помилка захисту українців (привіт, Матвієнко). Рахунок став 2:1 на користь «Бенфіки» й абсолютно рівним за сумою двох матчів.

На старті другого тайму справи «Шахтаря» стали зовсім кепськими - груба помилка захисту привела к знущальному голу у ворота гостей. П’ятов в ці секунди було просто шкода - пане Матвієнко, з голкіпером збірної України так не можна. 3:1.

Але не встигли фани українського чемпіона злякатись, як «Шахтар» за 100 секунд відіграв гол. Тарас Степаненко надійно замкнув подачу з кутового від Тайсона - 3:2. Цей рахунок вже влаштовував українців, але грати було більше 40 хвилин. Й грати на контратаках - «Шахтар» це вміє.

Бенфіка - Шахтер 3:3 - огляд матчу. Увага, якщо відео ее програється - перейдіть на YouYube Автор: Футбол 1-3

За цей час «Шахтар» показав себе більш досвідченою (та більш фартовою) командою. На 71-й хвилині Алан Патрік зробив рахунок нічийним - 3:3. Для «Бенфіки» це нічого не змінило - їй так само потрібно було забивати двічі.

З цим завданням португальці не впорались - «Шахтар» впевнено втримав рахунок. Підсумкові 3:3 - й перемога загальна 5:4 - виводять до наступного раунду саме українського чемпіона. Боротьба триває.