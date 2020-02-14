«Шахтар» потрапив у топ-100 фінансово стабільних клубів світу



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«Шахтар» хизується власною стабільністью ФК «Шахтар»

Команда київського «Динамо» десь загубилася, натомість у рейтингу є їх одноклубники з Г’юстона

Британська компанія Soccerex, яка спеціалізується на дослідженні економіки футболу, представила традиційний рейтинг топ-100 найбільш фінансово стабільних клубів світу.

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У дослідженні клубу ранжовані у відповідності до індексу. При розрахунку індексу використовувалися п'ять показників: трансферна вартість гравців, матеріальні активи, грошові кошти, потенційні інвестиції власників і борги клубу.

Список очолив ПСЖ з індексом 5,318. Друге місце зайняв «Манчестер Сіті» (5,197) третє - «Баварія» (3,888), четверте - «Тоттенхем» - 3,441; п’яте - «Реал» - 3,336.

Сторінка клубу Ахметова у рейтингу

Єдиним представником України у топ-100 став донецький «Шахтар». Команда Ріната Ахметова, яка через російську окупацію втратила власну арену та всю клубну інфраструктуру, посідає 30 місце з коефіцієнтом 1,048. «Шахтар» випереджає такі клуби як «Мілан», «Вулверхемптон», «Вест Гем», «Спартак» (Москва) та «Аякс».

Трансферна вартість гравців чемпіона України оцінена в 137,4 млн євро, активи – 169,8 млн євро (цікаво, що там пораховано – ред.), потенційні інвестиції власника – 169 млн (ще одна загадкова для українського футболу цифра).

Більше українських колективів у топ-100 не представлено.

Нагадаємо, щ минулого року «Шахтар» фігурував у цьому рейтингу на 25 місці.

Джерело: Главком СПОРТ