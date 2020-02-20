«Шахтар» - «Бенфіка» 2:1 - Свято атакуючого футболу у Харкові
До України повернувся великий футбол
У четвер, 20 лютого, великий футбол нарешті повернувся в Україну після тривалої зимової паузи. Честь проводити перший офіційний матч 2020 в Україні випала команді донецького «Шахтаря» та ліссабонській «Бенфіці». Подивитись на цю непересічну подію прийшли 24 429 глядачів.
Матч 1/16 фіналу Ліги Європи проходив у Харкові, де змушені грати «Гірники» через те, що їх рідний Донецьк нині перебуває у російській окупації, а їх домівка «Донбас-Арена» перетворилася на стадіон-примару.
Команди почали гру доволі обережно, однако потроху ініціативу прибрали до ніг номінальні господарі. На 20-й хвилині «Шахтар» навіть забив гол, але взяття воріт Одіссеаса Влаходімоса суддя відмінив (важко уявити, щоб було, якби «Шахтарем» досі керував Луческу, адже момент був на тоненького).
Непоганий момент мав Коваленко, але тут вже грецький голкіпер португальского клубу впорався сам, без VAR’у - він перевів м’яч на кутовий.
Далі гра вирівнялася, але футболісти українського клубу виглядали краще та створювали більше моментів, небезпеки вони не несли, але відзначити працелюбність «Гірників» необхідно.
Під завісу першого тайму свій момент мали й гості, але удар Піцці лише налякав вболівальників, м’яч полетів повз ворота.
Після перерви «Шахтар» створив два моменти, після яких зобов’язан був забивати, але обидва рази нагоду змарнував: спочатку Мораєш бездарно пробив у голкіпера, а згодом Ісмаїлі хитрим ударом влучив у штангу, а дезорієнтований Коваленко якимось дивом не добив м’яч у ворота.
Далі пішла гра без центру поля, де могли забити обидві команди, але вирішили відкласти все на другу гру. Мат-відповідь відбудеться у Ліссабоні за тиждень - 27 лютого 2020.
«Шахтар» - «Бенфіка»
«Бенфіка»: Одіссеас Влаходімос, Томаш Тавареш, Рубен Діаш, Ферру, Алекс Грімальдо, Флорентину, Адель Таарабт, Піцці (Самаріс, 90+3), Шикінью (Рафа Сілва, 79), Франко Серві, Харіс Сеферовіч (Карлос Вінісіус, 69)