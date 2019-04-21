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    Правим боковим у щелепу: українець Митрофанов відправив у кровавий нокаут суперника з Іспанії (відео)

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    Дмитро Митрофанов втретє в кар'єрі виграв нокаутом - Правим боковим у щелепу: українець Митрофанов відправив у кровавий нокаут суперника з Іспанії (відео)
    Дмитро Митрофанов втретє в кар'єрі виграв нокаутом
    К2 Promotions

    Дмитро яскраво розпочав виступи під егідою компанії «К2 Promotions»

    Український середньоваговик Дмитро Митрофанов (5-0-1, 3 КО) здобув ефектну перемогу в андеркарді боксерського вечора в київському Палаці спорту, головною подією якого був поєдинок між Денисом Беринчиком і Нігіто Аракавою.

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    Наш боєць відправив у глибокий нокаут у другому раунді іспанця Хосе Вальєхо (7-6, 3 КО).

    Перед нокаутом був жорсткий нокдаун. Не встоявши під потужною серією, Вальєхо все ж піднявся, але повторно впав на канвас після брутального правого бокового у щелепу. Бачачи стан суперника з заповненим кров'ю ротом, рефері навіть не думав про те, чи відкривати рахунок і зупинив побиття.

    Дмитро Митрофанов - Хосе Вальєхо

    Зауважимо, що це був перший бій Дмитра Митрофанова під егідою промоутерської компанії братів Кличків «К2 Promotions».

     Читайте також: Українець Митрофанов впевнено розбірався з панамцем Розалесом у п'ятому бою на профі-рингу
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