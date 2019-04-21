Правим боковим у щелепу: українець Митрофанов відправив у кровавий нокаут суперника з Іспанії (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Митрофанов втретє в кар'єрі виграв нокаутом К2 Promotions

Дмитро яскраво розпочав виступи під егідою компанії «К2 Promotions»

Український середньоваговик Дмитро Митрофанов (5-0-1, 3 КО) здобув ефектну перемогу в андеркарді боксерського вечора в київському Палаці спорту, головною подією якого був поєдинок між Денисом Беринчиком і Нігіто Аракавою.

Наш боєць відправив у глибокий нокаут у другому раунді іспанця Хосе Вальєхо (7-6, 3 КО).

Перед нокаутом був жорсткий нокдаун. Не встоявши під потужною серією, Вальєхо все ж піднявся, але повторно впав на канвас після брутального правого бокового у щелепу. Бачачи стан суперника з заповненим кров'ю ротом, рефері навіть не думав про те, чи відкривати рахунок і зупинив побиття.

Дмитро Митрофанов - Хосе Вальєхо

Зауважимо, що це був перший бій Дмитра Митрофанова під егідою промоутерської компанії братів Кличків «К2 Promotions».