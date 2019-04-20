Беринчик під корективи Усика ефектно розгромив бійця із топ-10 рейтингу WBO

Денис Беринчик впевнено розібрався з Нігіто Аракавою K2 Promotions

Японець Нігіто Аракава встояв під бомбардуванням українця усі 12 раундів

Український боєць легкої ваги Денис Беринчик (11-0, 7 КО) захистив титул чемпіона WBO International у легкій вазі.

Сьогодні, 20 квітня, на рингу київського Палацу спорту Денис вперше пройшов увесь 12-раундовий шлях і вчисту розгромив японця Нігіто Аракаву (32-7-2, 18 КО).

37-річний Аракава - наразі найсерйозніший опонент у кар'єрі українця. Японець у рейтингу WBO посідає сьоме місце. У своїй багатій професійній кар'єрі він понині не програвав нокаутом. То за умови, що зустрічався з такими ґрандами легкої ваги, як мексиканець Даніель Естрада і венесуелець Хорхе Лінарес. Обом Нігіто програв, але з обома пройшов весь шлях.

Перевагу Беринчик позначив уже в першому раунді. У голову Аракави прилетіло кілька влучних ударів, а одного разу Нігіто навіть опустився на канвас рингу. Правда, рефері рахунку не відкрив, вважаючи, що падіння не було спричинине ударом. Так само гострішим і агресивнішим Денис був і в другому раунді, однак під час зіткнення головами українець отримав розсічення над правим оком - перший для українця у цьому бою негатив.

Помітно жорсткіше вкладатися в удари Беринчик почав з четвертої трихвилинки, а в шостому раунді японець на тлі опонента почав втомлюватися.

Цікаво, що час від часу корективи в дії друга вносив майбутній супертяж Олександр Усик. він радив Денисові не поспішати, бити акцентованіше. «Бий його по пузу», - резюмував чемпіон.

Прислухатися Беринчику вдавалося з перемінним успіхом, але свою справу він робив. Ускладнилося становище Аракави у дев'ятому раунді, після того, як він під час зіткнення головами теж отримав розсічення. Значно серйозніше, як у суперника. До завершення трихвилинки кров зовсім залила японцеві око.

Справжню рубку Денис намагався влаштувати у фінальному раунді, однак Аракава розкриватися не поспішав і задовольнився банальною поразкою за очками. Перевагу українцеві віддали всі три арбітри - 120:107, 118:109, 120:107.

Зауважимо, що цей бій, може стати для Беринчика останнім на території України перед радикальними змінами. Раніше ми вже повідомляли, що неназвана компанія зі США запропонувала «К2 Promotions» стати співпромоутером Дениса. Якщо компаніям вдасться домовитися з боксером, то наступні бої він буде проводити в США.