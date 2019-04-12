Промоутер Джошуа назвав українця Усика в топ-5 надважковаговиків світу



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Едді Хірн BoxingScenе

Британський промоутер Едді Хірн вважає українця надзвичайно обдарованим

Британський промоутер Едді Хірн вважає українця Олександра Усика одним з найкращих надважковаговиків світу. Він назвав його серед топ-5 боксерів цієї категорії, попри те, що Усику лише належить провести дебютний бій у цьому дивізіоні.

«Вважаю, наразі є п’ять бійців надважкої вагової категорії, яких можна назвати ультраелітними. Серед них обов’язко має бути Усик. Так, він ще не провів тут жодного бою, але він беззаперечний чемпіон першої важкої ваги і дуже талановитий. То ж у топ-5 назву Ентоні Джошуа, Ділліана Уайта, Тайсона Ф’юрі, Деонтея Уайлдера та Олександра Усика», - передає слова Хірна BoxingScenе.

Нагадаємо, Олександр Усик дебютує в надважкій ваговій категорії поєдинком проти Карлоса Такама 25 травня.