Українці зможуть в прямому ефірі побачити бій Василя Ломаченка та Ентоні Кролла



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Для Кролла перемога над українцем єдиний шанс повернути колишню славу. Тому він зробить все, щоб забрати собі пояси Ломаченка

У суботу, 13 квітня, о 05:50 в програмі «Великий бокс» на «Інтері» чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO українець Василь Ломаченко проведе обов'язковий захист своїх титулів. Він боксуватиме проти екс-чемпіона світу за версією WBA британця Ентоні Кролла.

Останній бій наш співвітчизник провів 8 грудня минулого року. У протистоянні з пуерторіканцем Хосе Педрас одноголосним рішенням суддів Ломаченко здобув перемогу і об'єднав чемпіонські пояси за версіями WBA і WBO в легкій вазі. Це досягнення стало ще однією сходинкою на шляху до завоювання титулу абсолютного чемпіона світу, про який мріє Василь.

Для Кролла перемога над нашим чемпіоном - єдиний шанс повернути колишню славу. Тому британець обіцяє зробити все від нього залежне, щоб привласнити собі титули Ломаченка.

«Я не можу дочекатися цього бою! Мені належить бій з одним з кращих боксерів світу. Заради таких поєдинків ти йдеш в спорт. Люди кажуть, що мені нема чого втрачати, але я їду в Лос-Анджелес, щоб потрясти світ», - зізнався Кролла.

Чи зможе британець вразити спортивний світ і перемогти Василя Ломаченка, дізнаємося вже в цю суботу.

Сам бій пройде в Staples Center в Лос-Анджелесі, США. Українські телеглядачі зможуть подивитися бій 13 квітня о 05:50 в програмі «Великий бокс» на «Інтері».

О 05:20, перед трансляцією бою, канал покаже документальний проект про Василя Ломаченка - «Перший». Це розповідь про нелегкий шлях нашого чемпіона до успіху: його першому нокдауні, першої серйозної травми і першому місці в рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.