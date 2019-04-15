«Ось так, хлопці, щоб голову не відбили, треба качати шию». Бернинчик готується до бою з Аракавою (фото і відео)



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Денис Беринчик може провести в Україні останній перед переїздом у США поєдинок K2 Promotions Ukraine

У ринг Денис вийде найближчої суботи

Інтернаціональний чемпіон WBO Денис Беринчик (10-0, 7 КО) на фінальній стадії підготовки до зустрічі з японцем Ніхіто Аракавою (32-6-2, 18 КО), що стане головною подією боксерського шоу компанії братів Кличків «K2 Promotions Ukraine» 20 квітня у Палаці спорту.

Денис Беринчик. Відкрите тренування

Зауважимо, що цей бій, може стати для нього останнім на території України перед радикальними змінами. Раніше ми вже повідомляли, що неназвана компанія зі США запропонувала «К2 Promotions» стати співпромоутером Беринчика. Якщо компаніям вдасться домовитися з боксером, то наступні бої він буде проводити в США.